Indians siegen erneut

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen konnte sein Heimspiel am Sonntagabend gegen Erding gewinnen.

Mit 4:2 setzten sich die Indians gegen die Oberbayern durch. In der kommenden Woche treffen die Indianer am Freitag auf die Lindau Islanders, ehe am Sonntag (18 Uhr) der Deggendorfer SC zum Topspiel in die Maustadt kommt.

Ohne Änderungen in der Aufstellung gingen die Mannen von Coach Huhn in die Partie gegen die Erding Gladiators. Memmingen hatte in den ersten zwanzig Minuten mehr vom Spiel, auch wenn die Gäste kompakt dagegenhielten. Der ECDC ging in Überzahl durch Tyler Spurgeon in Führung. Kurz vor Ende des Drittels glichen die Gladiators aus. Maximilian Forster fälschte eine Schuss zum 1:1 ab.

Im zweiten Drittel taten sich die Indians weiterhin gegen kompakte Erdinger nicht leicht. Eddy Homjakovs konnte dennoch das 2:1 in Überzahl erzielen. Sein Schlagschuss landete im Gehäuse der Erdinger.

Im letzten Drittel glichen die Gäste erneut aus. Erik Modlymayr traf zum 2:2. Doch der Ausgleich sollte nicht lange halten. Rund zwei Minuten später war es Tobi Meier, der die Scheibe im Tor der Gäste unterbrachte. Die Indianer ließen nicht mehr viel zu und sorgten für die Entscheidung. Connor Blake traf mit einem platzierten Schuss zum 4:2 Endstand.

Der Ausblick auf die kommende Woche verspricht einiges an Spannung. Zunächst geht die Reise für den ECDC am Freitag an den Bodensee. Das Allgäu-Bodensee-Derby gegen die EV Lindau Islanders ist der nächste Prüfstein für die Indians. Spielbeginn am Bodensee ist um 19:30 Uhr. Anmeldungen für den Fanbus sind noch möglich. Am Sonntag folgt dann das absolute Topspiel zwischen dem ECDC und dem Deggendorfer SC. Bis zu 3000 Zuschauer werden am Hühnerberg erwartet. Bully ist um 18:00 Uhr. Karten für die Partie sind bereits online im VVK erhältlich.

ECDC Memmingen vs Erding Gladiators 4:2 (1:1/1:0/2:1)

Tore: 1:0 (9.) Spurgeon (Svedlund, Homjakovs, 5-4), 1:1 (20.) Forster (Pfleger, Trattner), 2:1 (36.) Homjakovs (Spurgeon, Svedlund, 5-4), 2:2 (46.) Modlmayr (Waldhausen, Michl), 3:2 (48.) Meier (Pfalzer, Krymskiy), 4:2 (56.) Blake (Kurz)

Strafminuten: Memmingen 2-Erding 6

Zuschauer: 1424

