Indians siegen am HÃ¼hnerberg: Entscheidung somit vertagt

Memmingen (mfr). Der ECDC Memmingen hat den ersten Matchball des Hauptrunden-Meisters aus Heilbronn abgewehrt und in der Viertelfinal-Serie auf 1:3 verkürzt.

Die Memminger siegten mit 4:1 und holten sich damit den ersten Erfolg gegen die Falken. Schon am Sonntag geht es in Heilbronn nun weiter.

Die Memminger starteten mit einer ganz klaren Ausgangslage ins Spiel. Ein Sieg musste her, um das drohende Saisonenende abzuwenden. Entsprechend engagiert ging das Team von Daniel Huhn, das auf Pfalzer, Fabian und Spitzner verzichten musste, auch zu Werke. Ein ganz frühes Tor durch Markus Lillich brach den Bann, der Hauptrundentopscorer legte auch gleich noch ein weiteres nach. Innerhalb der ersten sechs Minuten war Falken-Goalie Berger zweimal überwunden, die Indians nahmen den Schwung und auch ihr Publikum entsprechend mit und spielten starke erste zwanzig Minuten.

Auch im Mittelabschnitt konnten die offensivstarken Gäste gut eingebremst werden. Die Memminger mussten mittlerweile auf Linus Svedlund verzichten, der angeschlagen in der Kabine blieb. Den Spielstand hielten sie, auch ohne ihren Top-Verteidiger trotzdem. Kapitän Tyler Spurgeon legte sogar noch einen dritten Treffer drauf.

Auch im letzten Drittel waren die Indians Herr der Lage, die Gäste kamen nicht wirklich zur Entfaltung. Nolan Ritchie gelang zwar noch der Anschlusstreffer, mehr ließ die heute starke Memminger Defensive sowie Basti Flott-Kucis im Tor nicht mehr zu. Jack Olmstead machte per Empty-Netter endgültig den Sack zu und sicherte den Maustädtern Sieg 1 im Viertelfinale.

Der weitere Fahrplan für den ECDC ist nun ganz klar. Schon am Sonntag kommt es zum fünften Spiel in Heilbronn. Bei den heimstarken Falken müssen die Indians ein perfektes Auswärtsspiel abliefern, um die Serie noch einmal an den Hühnerberg zu bringen. Sollte ihnen das gelingen, käme es am Dienstagabend zu einem weiteren Spiel in der ALPHA COOLING-Arena.

ECDC Memmingen – Heilbronner Falken 4:1 (2:0/1:0/1:1)

Tore: 1:0 (2.) Lillich (Meier, Peleikis); 2:0 (6.) Lillich (Meier, Kurz), 3:0 (35.) Spurgeon (Lillich, Meier), 3:1 (55.) Ritchie (Mapes), 4:1 (58.) Olmstead (Schubert, Schaefer).

Strafminuten: Memmingen 8 – Heilbronn 6

Zuschauer: 2506

