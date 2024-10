Indians sichern sich drei Punkte in Lindau

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen holte unter äußerst schwierigen Bedingungen drei Punkte am Bodensee. Viele Unterbrechungen durch eine neblige Eisfläche und eine damit erschwerte...

Viele Unterbrechungen durch eine neblige Eisfläche und eine damit erschwerte Sicht führten zu einem zerfahrenen Spiel gegen die Lindau Islanders. Am Sonntag kommt Höchstadt an den Hühnerberg.

Im ersten Drittel dauerte es bis die Indians ins Spiel fanden. Nebel auf der Eisfläche erschwerte den Spielfluss. Der EV Lindau ging zudem mit 1:0 durch Marlon Wolf in Führung. Die Memminger brauchten eine gute Weile, um sich zurechtzufinden. Ganz wichtig aber, dass kurz vor Ende des ersten Drittels der Ausgleich durch Denis Fominych fiel und der ECDC zurück in der Partie war.

Auch im zweiten Drittel waren es schwierige Bedingungen auf dem Eis. Mehrmalige Unterbrechungen störten das Spielgeschehen maßgeblich, doch schlussendlich mussten sich beide Mannschaften damit zurechtfinden. Memmingen ging erstmals durch Brett Schaefer in Führung, doch musste erneut den Ausgleich hinnehmen. Steffen Tölzer traf zum 2:2 für die Insulaner und nutzte damit die wohl schwächste Phase der Memminger an diesem Abend aus. Gerade als der EVL sich immer mehr Übergewicht erspielen konnte, war Matej Pekr mit einem Hammer von der blauen Linie zur Stelle.

Das letzte Drittel wurde dann besser von den Indians beherrscht, die sich nun immer größere Überlegenheit herausarbeiteten. Jayden Schubert erzielte das 4:2, als er energisch seinen eigenen Nachschuss verwertete. Die Gastgeber nahmen dann zwar noch den Torhüter vom Eis und konnten einige Zeit mit zwei Spielern mehr agieren, ein weiteres Tor gelang aber keinem der beiden Teams. So sahen die mitgereisten Indians-Fans, wie ihr Team einen wichtigen Dreier über die Zeit brachte und damit weiter an der Tabellenspitze bleibt.

Am Sonntag folgt das nächste Heimspiel am Hühnerberg. Gegner in der ALPHA COOLING-Arena ist der Höchstadter EC. Spielbeginn gegen den alten Rivalen ist um 18:00 Uhr. Karten sind online im VVK verfügbar.

EV Lindau Islanders – ECDC Memmingen 2:4 (1:1/1:2/0:1)

Tore: 1:0 (5.) Wolf (Busch, Tölzer), 1:1 (20.) Fominych (Spurgeon, Schmidbauer), 1:2 (29.) Schaefer (Meier, Meisinger), 2:2 (38.) Tölzer (Busch, Wolf), 2:3 (39.) Pekr (Svedlund), 2:4 (53.) Schubert (Lillich, Spurgeon)

Strafminuten: Lindau 10 – Memmingen 8

ECDC Memmingen: Flott-Kucis (Eisenhut) – Kurz, Schmidbauer; Peleikis, Ettwein; Svedlund, Meisinger; Homann – Pekr, Homjakovs, Fominych; Meier, Schaefer, Christmann; Schubert, Spurgeon, Lillich; Fabian, Dopatka, Pfalzer.