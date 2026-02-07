Indians sichern sich den Derbysieg

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen gewann das vorerst letzte Allgäu-Bodensee-Derby gegen den EV Lindau.

Das Team von Daniel Huhn setzte sich verdient mit 6:3 gegen die Islanders durch und verkürzt damit den Abstand auf Tabellenführer Deggendorf. 1800 Zuschauer sahen die Partie am Hühnerberg, am Sonntag folgt das Auswärtsspiel gegen Erding.

Jayden Schubert fehlte weiterhin gesperrt. Weitere Akteure konnten verletzungsbedingt nicht mitwirken. In der Verteidigung fehlten Dominik Meisinger und Bernhard Ettwein, auch Denis Fominych wird den Indianern noch länger fehlen. Erfreuliche Nachrichten für alle Indianer-Fans gab es kurz vor Spielbeginn. Justus Roth verlängerte seinen Vertrag und ist damit auch im kommenden Jahr ein wichtiger Bestandteil des Kaders. Zum Geschehen auf dem Eis: Die Indians gingen früh in Führung. Felix Brassard vollstreckte gleich nach Beginn zum 1:0. Im ersten Drittel blieben die Memminger das spielerisch überlegenere Team. Der EVL setzte ebenso einzelne Nadelstiche in der Offensive, konnte aber von Glück reden, dass die Maustädter nicht noch weitere Tore erzielen konnten.

Im zweiten Drittel gelang den Hausherren kurz nach Wiederbeginn das 2:0. Eddy Homjakovs drückte in Überzahl die Scheibe zum 2:0 ins Netz. Timo Gams vollendete kurz darauf, nach einem toll herausgespielten Angriff, zum 3:0. Doch gegen Mitte des Drittels wurden die Gäste stärker und verkürzten durch Eetu Elo zum 1:2, was den Lindauern nun ordentlich Auftrieb gab. Postwendend gelang den Insulanern das 2:3 durch Fabian Baßler. Lindau drückte nun, doch es ging mit einer 3:2 Führung für den ECDC in die letzte Pause.

Im letzten Drittel glichen die Islanders dann aus. Lukas Bender traf gut eine Minute nach Wiederbeginn, die Indians waren immer noch in Unterzahl, zum 3:3. Die Antwort der Memminger ließ aber nicht lange auf sich warten. Felix Brassard netzte im Powerplay zum 4:3 ein. Minuten später legten die Maustädter nach. Markus Lillich setzte mit einem satten Schlagschuss den Puck in den Winkel und besorgte die Vorentscheidung. Die Indianer brachten den Sieg nun über die Bühne und ließen nichts mehr anbrennen. Der Empty-Net-Treffer von Linus Svedlund besiegelte den verdienten 6:3 Erfolg für den ECDC Memmingen. Damit verkürzen die Indians den Abstand auf Tabellenführer Deggendorf auf nur noch vier Zähler.

Am Sonntag findet das nächste Auswärtsspiel statt. Die Indians reisen nach Oberbayern zu den Erding Gladiators. Spielbeginn dort ist um 18:00 Uhr. Das nächste Heimspiel folgt eine Woche später am Sonntag. Der SC Riessersee ist dann ebenfalls um 18:00 Uhr der Gegner der Indians. Tickets sind bereits im VVK erhältlich.

ECDC Memmingen vs EV Lindau Islanders 6:3 (1:0/2:2/3:1)

Tore: 1:0 (2.) Brassard (Spurgeon), 2:0 (21.) Homjakovs (Ouderkirk, Brassard, 5-4), 3:0 (23.) Gams (Pfalzer, Blake), 3:1 (31.) Elo (Bender, Kane), 3:2 (32.) Baßler (Feigl, Tölzer), 3:3 (41.) Bender (Elo, Filimonow, 5-4), 4:3 (42.) Brassard (Ouderkirk, Homjakovs, 5-4), 5:3 (46.) Lillich (Svedlund, Ouderkirk), 6:3 (57.) Svedlund

Strafminuten: Memmingen 15- Lindau 17

Zuschauer: 1805