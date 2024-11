Indians sichern sich AuswÃ¤rtssieg in HÃ¶chstadt

Memmingen. (mfr). Mit 5:0 kehren die Memminger Indians aus Höchstadt zurück. Der am Ende souveräne Auswärtssieg sichert den Rot-Weißen die nächsten wichtigen Punkte, Basti...

Memmingen. (mfr). Mit 5:0 kehren die Memminger Indians aus Höchstadt zurück. Der am Ende souveräne Auswärtssieg sichert den Rot-Weißen die nächsten wichtigen Punkte, Basti Flott-Kucis holt sich seinen zweiten Shutout der Saison.

Am Sonntag kommt der EV Füssen zum Derby an den Hühnerberg.

In einem recht ausgeglichenen ersten Abschnitt waren es die Indians, die den einzigen Treffer des Abends erzielen konnten. Linus Svedlund setzte in der 16. Minute einen satten Schuss unter die Latte. Trotz Überlegenheit an Torabschlüssen schafften es die Hausherren nicht, die Memminger Abwehr ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Alles was halbwegs gefährlich aufs Tor der Allgäuer kam, war sichere Beute von Indians Torhüter Flott-Kucis.

Im zweiten Drittel sollten sich die Spiel- und Schussanteile der Partie grundlegend ändern. Die Indianer schalteten einen Gang hoch und setzten die Hausherren nun unter Druck. In der Folge bekam Alligators-Goalie Michael Paterson-Jones alle Hände voll zu tun. Ganze 16 Mal feuerten die Indians den Puck auf sein Gehäuse, zweimal waren sie erfolgreich. Zuerst traf Dominik Meisinger etwas glücklich, der Puck wurde von einem Höchstadter Spieler abgefälscht, ehe Eddy Homjakovs per Nachschuss auf 3:0 erhöhte. Der Spielstand, mit dem es dann auch in die zweite Pause ging, war zu diesem Zeitpunkt völlig verdient.

Im Schlussabschnitt verwalteten die Memminger das Ergebnis geschickt. Trainer Daniel Huhn, der bereits im zweiten Drittel einige Veränderungen der Reihen vornahm, konnte mit dem Auftreten seines Teams zufrieden sein. Nur drei Tage nach dem Sieg in Garmisch schafften es die Indians erneut, den Gegner komplett im Griff zu behalten. Milan Pfalzer mit einem Treffer ins leere Tor und Jayden Schubert per Nachschuss sorgten für den 5:0 Endstand, der die Kräfteverhältnisse an diesem Abend auch widerspiegelte. Somit rehabilitieren sich die Memminger für die Hinspielniederlage am Hühnerberg und ließen ihre Anhänger zuhause jubeln. Mit dem Erfolg bleiben die Indians in den Top-3 der Liga und bauten ihren Vorsprung auf Heilbronn weiter aus. Die Falken unterlagen zuhause den Tölzer Löwen und mussten damit das Spitzentrio aus Bietigheim, Deggendorf und Memmingen etwas ziehen lassen.

Am Sonntag kommt es für die Memminger zum Heimspiel gegen Füssen, in der nächsten Woche sind Partien gegen Passau und Bietigheim angesetzt. Die Partie zuhause gegen die Steelers am nächsten Sonntag dürfte ein absolutes Spitzenspiel werden, Karten sind ab Anfang der Woche online erhältlich.

Höchstadter EC – ECDC Memmingen 0:5 (0:1/0:2/0:2)

Tore: 0:1 (16.) Svedlund (Schafer), 0:2 (29.) Meisinger, 0:3 (35.) Homjakovs (Pfalzer, Meier), 0:4 (58.) Pfalzer (Kurz, Spurgeon), 0:5 (59.) Schubert (Lillich, Schaefer)

