Indians schlagen Deggendorf – am Dienstag in Höchstadt

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen feierte einen wichtigen Heimsieg am Sonntagabend in der ALPHA COOLING-Arena.

Mit 2:1 setzte sich das Team von Daniel Huhn gegen den direkten Konkurrenten um Platz 3 aus Deggendorf durch und verringert so den Abstand auf den DSC wieder auf drei Punkte. Am Dienstag folgt das Auswärtsspiel beim HEC (20 Uhr).

Nachdem am Freitag noch ein Rumpfteam auf dem Eis stand, konnten einige Akteure zum Spiel gegen den DSC wieder in den Kader zurückkehren. Es fehlten jedoch angeschlagen Bernhard Ettwein, Louis Eisenhut und Jack Olmstead, sowie weiterhin Paul Fabian. Die Memminger kamen gut ins Spiel, ehe in der Folge die Partie immer ausgeglichener wurde. Der ECDC überstand zwei Unterzahlsituationen souverän, die Gäste taten sich gegen kompakte Indianer schwer. Memmingen ging erstmals an diesem Abend in Führung, Matej Pekr versenkte die Scheibe zum 1:0. Rund zwei Minuten vor dem Ende des ersten Drittels gelang Pekr sogar der Doppelpack. Der Tscheche schloss per One-Timer zum 2:0 in Überzahl ab. Torhüter Timo Pielmeier musste den harten Schuss passieren lassen.

Das Mitteldrittel blieb torlos. Beide Teams legten nun aber eine härtere Gangart an den Tag. Die Partie wurde ruppiger und umkämpfter. Ex-Indianer Hafenrichter wurde u.a. mit einer fünfminütigen Strafe belegt, nachdem er Robert Peleikis überhart in die Bande befördert hatte. Die Indians blieben weiterhin konzentriert und hatten kurz vor der Pause nochmals eine Drangphase, in der das 3:0 hätte fallen können. Tobi Meier hatte mit einem Schuss an die Latte die größte Gelegenheit.

Im letzten Drittel war der DSC bemüht den Anschlusstreffer zu erzielen, um wieder ins Spiel zu finden. Doch die Indianer hielten dagegen und machten ihre Sache ordentlich. Der DSC konnte zwar eine halbe Minute vor dem Ende durch Benedikt Schopper verkürzen, am Sieg der Memminger änderte das nichts mehr. Eine geschlossene Mannschaftsleistung, bescherte den Indians drei Punkte gegen den direkten Konkurrenten aus Niederbayern.

Am Dienstag zu Gast in Höchstadt

In der kommenden Woche geht es bereits am Dienstag weiter. Die Indians treten auswärts beim Höchstadter EC an. Spielbeginn bei den Panzerechsen ist um 20:00 Uhr. Der HEC ist seit Wochen in bestechender Form. Mittlerweile kann man sich in Franken berechtigte Hoffnungen auf die direkte Playoff-Qualifikation machen. Am Sonntagabend schaffte man hierfür beste Voraussetzungen, nachdem der direkte Konkurrent von der Zugspitze besiegt wurde. Aktuell ist der HEC bis auf Platz 6 vorgerückt, auch Platz 5 ist mehr als nur in Reichweite. Somit sind beide Teams fast Tabellennachbarn, auch wenn die Indians ganze 20 Punkte mehr auf dem Konto haben. In den letzten zehn Partien konnte nur Heilbronn die Panzerechsen nach regulärer Spielzeit besiegen, Topscorer sind Anton Seewald, Klavs Planics und die Nordamerikaner Jake Fardoe und Jack Bloem.

Das nächste Heimspiel am Hühnerberg folgt am Freitag. Der aktuelle Spitzenreiter aus Heilbronn ist dann um 20:00 Uhr in der ALPHA COOLING-Arena zu Gast. Karten für die Partie gegen die Falken sind bereits online erhältlich.

ECDC Memmingen-Deggendorfer SC 2:1 (2:0/0:0/0:1)

Tore: 1:0 (15.) Pekr (Homjakovs), 2:0 (19.) Pekr (Svedlund, Homjakovs, 5-4), 2:1 (60.) Schopper (Stach, Leinweber)

Strafminuten: Memmingen 12 –Deggendorf 13

Zuschauer: 1780

