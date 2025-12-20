Indians schlagen Bayreuth hochverdient

Memmingen. (fl) Dem ECDC Memmingen gelang am Freitagabend ein souveräner 5:2 Heimsieg in der ALPHA COOLING-Arena.

Damit starteten die Memminger mit einem Sieg in die heiße Phase rund um die Feiertage. Am Sonntag geht es zum Derby nach Füssen, am Dienstagabend (19:30 Uhr) kommt es zum „Spiel der Herzen“ gegen den EC Peiting.

Jayden Schubert konnte bei den Indians nach seiner Sperre wieder mitwirken, die bis auf den freigestellten Tim Gorgenländer komplett waren. Die Memminger starteten mit Justus Roth im Tor und begannen druckvoll, der ECDC drängte auf die Führung. Doch das Team von Coach Huhn geriet zunächst in Rückstand. Die Gäste aus Bayreuth gingen mit 1:0 in Front. Den Treffer erzielte Michal Spacek. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Denis Fominych glich zum 1:1 aus. Die Maustädter drehten nun das Spiel. Brett Ouderkirk traf in Überzahl zum 2:1. Markus Lillich gelang kurz vor der Pause, nach feinem Zuspiel von Eddy Homjakovs, das 3:1 für den ECDC.

Im zweiten Drittel legten die Indianer gleich nach. Connor Blake markierte das 4:1. Sekunden später war es Tobi Meier, der das 5:1 schoss. Das zog den onesto Tigers bereits den Zahn und war zugleich die Vorentscheidung, denn die Indians kontrollierten das Spiel weiterhin.

Im letzten Drittel spielten die Rot-Weißen die Partie souverän zu Ende. Ein weiterer Treffer der Memminger fiel nicht mehr, doch defensiv ließ man ebenfalls nicht mehr viel zu. Dennoch gelang den onesto Tigers der Schlusspunkt in der Begegnung. Kyle Bollers war der Torschütze zum 2:5. Am Ende feierte der ECDC einen weiteren Heimsieg und einen gelungenen Auftakt in die heiße Eishockeyphase rund um die Feiertage.

Am Sonntag geht die Reise ins Ostallgäu. Zum Arena-Spiel beim EV Füssen werden sich mehrere hundert Memminger Anhänger auf den Weg machen. Spielbeginn am Kobelhang ist um 18:00 Uhr. Das nächste Heimspiel folgt gleich am kommenden Dienstag. Einen Tag vor Heiligabend findet das traditionelle „Spiel der Herzen“ statt, bei dem Blinkeherzen das Stadion zum Leuchten bringen sollen. Gegner ist dann der EC Peiting, Bully am Hühnerberg ist um 19:30 Uhr. Karten sind bereits online im VVK verfügbar, die Indianer erwarten eine große Kulisse.

ECDC Memmingen vs onesto Tigers Bayreuth 5:2 (3:1/2:0/0:1)

Tore: 0:1 (3.) Spacek (Verelst, Bollers), 1:1 (5.) Fominych (Homjakovs, Lillich), 2:1 (9.) Ouderkirk (Spurgeon, Brassard, 5-4), 3:1 (20.) Lillich (Homjakovs, 4-5), 4:1 (26.) Blake (Fominych, Ettwein), 5:1 (26.) Meier (Peleikis, Schubert), 5:2 (57.) Bollers (Verelst, Nedved)

Strafminuten: Memmingen 4- Bayreuth 10

Zuschauer: 1767

