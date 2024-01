Indians ringen Riessersee in der Overtime nieder

Memmingen. (fl) Ein bis zur letzten Sekunde spannendes Spiel am Hühnerberg gewann der ECDC am Dienstagabend gegen den SC Riessersee. In der Overtime besiegte...

Memmingen. (fl) Ein bis zur letzten Sekunde spannendes Spiel am Hühnerberg gewann der ECDC am Dienstagabend gegen den SC Riessersee.

In der Overtime besiegte das Team von Coach Huhn mit 5:4 n.V. den direkten Konkurrenten im Kampf um Platz 4. Dabei mussten die Indians lange Zeit einem Rückstand hinterherlaufen.

Am Freitag kommt es, gegen den EC Peiting zum nächsten Heimspiel am Hühnerberg, Karten sind bereits erhältlich.

Das erste Drittel am Dienstagabend verlief alles andere als gut für die Indians. Riessersee war in den ersten zwanzig Minuten das bessere Team, spritziger und zielstrebiger zum Tor. Memmingen kam dabei kaum in Fahrt. Ulrich Maurer (1.Minute) und Robin Soudek (7.Minute) sorgten früh für eine 2:0 Führung der Werdenfelser, die auch in der Höhe verdient war.

Im zweiten Abschnitt kamen die Memminger zwar durch Denis Fominych auf 1:2 heran (30.Minute), doch taten sich weiterhin gegen kompakte Gäste sehr schwer. Das Team von Trainer Pat Cortina zog durch die Treffer von abermals Robin Soudek und Lubor Dibelka auf 4:1 davon. Trotz der vermeintlichen Vorentscheidung gaben die Memminger aber nicht auf. Matej Pekr erzielte noch vor der Pause in Überzahl das wichtige 2:4 aus Memminger Sicht.

Dieser Treffer sollte auch im letzten Drittel für Hoffnung sorgen. Memmingen spielte nun gelöster und mit mehr Zug vor dem Tor, Eddy Homjakovs steuerte folgerichtig in der 44.Minute das 3:4 bei. Nun übernahmen die Maustädter fast vollständig die Initiative. Jaro Hafenrichter machte die Aufholjagd in der 46.Minute mit dem Ausgleich zum 4:4 perfekt. Ein kontroverser Treffer, den die Schiedsrichter erst nach Beratung gelten ließen. Es blieb bis zum Ende der regulären Spielzeit weiter spannend: Memmingen hatte durch Tobi Meier, oder auch Matej Pekr Großchancen den Sieg perfekt zu machen. Doch das Spiel ging in die Overtime.

In der Verlängerung dauerte es rund zwanzig Sekunden bis der Memminger Heimerfolg perfekt war. Robert Peleikis erzielte das Game-Winning-Goal per Überzahl-Tip-in zum 5:4 n.V. für die Indians.

Nach dieser erfolgreichen Aufholjagd, die mit dem wichtigen Overtime-Sieg über Garmisch gekrönt wurde, geht es am Freitag bereits am Hühnerberg weiter. Dann wartet ein heißer Tanz gegen den EC Peiting auf den ECDC. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr. Karten sind online im VVK verfügbar.

ECDC Memmingen – SC Riessersee 5:4 n.V. (0:2/2:2/2:0/1:0)

Tore: 0:1 (1.) Maurer (Roach, Wolf), 0:2 (7.) Soudek (Linden, Dibelka), 1:2 (30.) Fominych (Meisinger, Svedlund), 1:3 (32.) Soudek (Pietsch, Graham, 5-3), 1:4 (37.) Dibelka (Roach, Veber), 2:4 (38.) Pekr (Hafenrichter, Homjakovs, 5-4), 3:4 (44.) Homjakovs (Schirrmacher, Svedlund), 4:4 (46.) Hafenrichter (Pekr, Svedlund, 5-4), 5:4 (61.) Peleikis (Svedlund, Homjakovs, 5-4, GWG)

Strafminuten: Memmingen 6 – Riessersee 14

Zuschauer: 1535