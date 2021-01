Indians patzen gegen direkten Konkurrenten am HÃ¼hnerberg

Memmingen (fl). Nach den zwei Siegen gegen Selb und Landsberg muss der ECDC eine bittere Niederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Höchstadt hinnehmen. Die...

Memmingen (fl). Nach den zwei Siegen gegen Selb und Landsberg muss der ECDC eine bittere Niederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Höchstadt hinnehmen.

Die Alligators belohnten sich am Ende für ihre tolle Aufholjagd und feierten einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Playoff-Plätze.

Dabei sah anfangs alles ganz gut aus für Memmingen. Bereits nach sieben gespielten Minuten stand es 2:0 für den ECDC durch die Tore von Donat Peter und Christopher Kasten. Ähnlich konzentriert und kompakt wie in den Spielen zuvor trat die Mannschaft zur Mitte des ersten Drittels auf. Doch von da ab überwog die ein oder andere Unkonzentriertheit und individuelle Fehler. Dadurch verkürzte der HEC noch vor Ende der ersten zwanzig Minuten auf 1:2 durch Guft-Sokolov in Überzahl.

Dieses Muster zog sich auch im zweiten Drittel durch. Ein munteres Auf und Ab mit vielen Strafzeiten auf beiden Seiten machte die Partie zu einer wilden Achterbahnfahrt. Anton Seewald schoss durch einen Penalty zunächst das 2:2 für die Panzerechsen, die Maustädter gingen eine Minute später trotzdem wieder in Führung. Jannik Herm war in doppelter Überzahl zur Stelle. Das Gästeteam blieb weiterhin bissig und erzwang den Ausgleich abermals durch einen sehenswerten Treffer von Jentsch. Die gleiche Abfolge ereignete sich in diesem Drittel nochmals. Erst war es de Paly mit einem Hammer zum 4:3 in doppelter Überzahl, ehe Höchstadt wieder Sekunden vor Ablauf des Drittels durch Fardoe zum Ausgleich kam.

Der letzte Spielabschnitt war dann der Knackpunkt in dieser Begegnung. Der HEC wirkte leidenschaftlicher und setzte die Indians nun mächtig unter Druck. Anton Seewald markierte in der 46.Minute erstmals die Führung für den Erzrivalen. Eine Vorentscheidung führte Höchstadt bereits zehn Minuten vor dem Ende herbei, auch weil die Indianer nun total von der Rolle waren und eine Strafzeit nach der anderen kassierten. Guft-Sokolov verwandelte zum 6:4 in Überzahl. Der Endstand zum verdienten 7:4 Sieg für die Alligatoren fiel durch ein Empty Net Goal in der letzten Spielminute. Dieser Erfolg am Memminger Hühnerberg lässt den HEC weiterhin von den Playoffs träumen, die aktuelle Punkteausbeute spricht für das Team von Coach Nemirovsky.

Für den ECDC geht es erst am Freitag weiter. Eine weitere schwere Aufgabe gegen einen weiteren direkten Konkurrenten steht dann auf dem Programm. Gegner ist der EV Lindau, der versuchen wird den Indianer ein Bein zu stellen. Bereits in der ersten Begegnung am Bodensee bissen sich der ECDC die Zähne an den Insulanern aus. Wie wichtig dieses Spiel ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Spielbeginn am Hühnerberg ist um 20:00 Uhr.

ECDC Memmingen – Höchstadter EC 4:7 (2:1/2:3/0:3)

Tore: 1:0 (2.) Peter (Abstreiter, Hofmann), 2:0 (7.) Kasten (Herm), 2:1 (18.) Guft-Sokolov (Jentsch, Litesov, 5-4), 2:2 (26.) Seewald (PEN), 3:2 (27.) Herm (Grözinger, Svedlund, 5-3), 3:3 (30.) Jentsch (Guft-Sokolov, Fardoe), 4:3 (34.) de Paly (Svedlund, Huhn, 5-3), 4:4 (40.) Guft-Sokolov (Fardoe, Vojcak, 5-4), 4:5 (46.) Seewald (Vojcak, Kostourek, 5-4), 4:6 (50.) Guft-Sokolov (Fardoe, Jentsch, 5-4), 4:7 (60.) Jentsch (Litesov, Fardoe, ENG).

Strafminuten: Memmingen 20 – Höchstadt 18

ECDC Memmingen: Steinhauer (Harß) – Meier, Svedlund; Kasten, Kittel; de Paly, Schirrmacher; Stange – Miettinen, Huhn, Pflazer; Herm, Ledlin, Wolter; Abstreiter, Peter, Hofmann; Fabian, Grözinger, Dopatka.