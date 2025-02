Indians melden sich mit deutlichem AuswÃ¤rtssieg zurÃ¼ck

Memmingen (mfr). Mit einem 7:1 Erfolg in Füssen ist der ECDC Memmingen in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Die Indians setzten sich beim Allgäuer Rivalen klar durch, Jack Olmstead war mit drei Treffern Matchwinner bei den Maustädtern. Am Sonntag haben die Rot-Weißen nun spielfrei, bereits am Dienstag treten sie beim EV Lindau an.

Nach der Overtime-Niederlage unter der Woche waren die Indians am Freitagabend in Füssen gefordert. In einem recht ausgeglichenen ersten Drittel fiel, vor zahlreichen Gästefans, nur ein Treffer. Jack Olmstead hatte die Indianer, die auf Eddy Homjakovs verzichten mussten, in Führung gebracht. Diesen Vorsprung sollten die Memminger dann auch über den gesamten Spielverlauf nicht mehr hergeben. Als Dominik Meisinger das 2:0 erzielte, konnten die Hausherren zwar noch einmal antworten, dann waren es aber nur noch die Rot-Weißen, die sich auf dem Spielberichtsbogen verewigten.

Brett Schaefer, Jack Olmstead und Tobi Meier sorgten noch im Mittelabschnitt für einen beruhigenden 5:1 Vorsprung aus Sicht des ECDC.

Dieser wurde im Schlussabschnitt sogar noch einmal ausgebaut. Jack Olmstead gelang mit seinem dritten Treffer des Abends sein erster Hattrick im Memminger Trikot, Denis Fominych setzte mit einem strammen Schuss in den Winkel den Schlusspunkt unter die Partie. Die Indians setzten sich also am Ende verdient durch, die gut 1000 Zuschauer sahen eine faire Partie am Füssener Kobelhang. Damit schafften es die Indianer, auch die vierte Partie gegen den Allgäuer Rivalen für sich zu entscheiden und damit die Hauptrunde ungeschlagen gegen Füssen zu beenden.

Am Dienstag gehts weiter in Lindau

Bereits am Dienstag geht es für den ECDC mit einem schweren Auswärtsspiel weiter. Die Indians sind dann am Bodensee zu Gast und treten beim EV Lindau an. Die Islanders befinden sich mitten im Kampf um die Playoff-Plätze. Aktuell befinden sie sich einen Rang hinter dem sechsten und damit letzten Platz, der eine direkte Qualifikation bedeuten würde. Für die Indians geht es weiterhin um Platz 3, das Heimrecht und somit Platz 4 in der Tabelle ist dem Team von Daniel Huhn nicht mehr zu nehmen. Um sich eine noch bessere Ausgangssituation zu verschaffen, müssten fünf Zähler auf Deggendorf aufgeholt werden. Dafür sollte jedes der ausstehenden vier Spiele gewonnen werden. Der EV Lindau konnte zuletzt mit einem glatten 4:0 gegen Peiting überzeugen, am Sonntagabend haben sie mit dem Deggendorfer SC eine weitere schwere Aufgabe vor sich. Topscorer im Team der Blau-Weißen ist Kontingentspieler Zan Jezovsek. Auch Ex-Indianer Marcus Marsall sowie Andreas Farny und Jari Neugebauer punkten gut.

Das nächste Heimspiel des ECDC findet am Freitag, 14.02. statt. Die Indianer empfangen dann die Bayreuth onesto Tigers in der ALPHA COOLING-Arena am Hühnerberg. Zur Partie am Valentinstag erhalten alle Frauen freien Eintritt. Hier könnte bereits eine Vorentscheidung über den kommenden Playoff-Gegner der Memminger fallen. Möglich sind im Moment die Teams aus Herford, Hannover, Essen und Leipzig. Zum heutigen Zeitpunkt würde es im Achtelfinale zum Indianer-Duell Memmingen gegen Hannover kommen.

EV Füssen – ECDC Memmingen 1:7 (0:1/1:4/0:2)

Tore: 0:1 (17.) Olmstead, 0:2 (26.) Meisinger (Pekr, Svedlund), 1:2 (26.) Straub (Besl, Kaiser), 1:3 (34.) Schaefer (Olmstead, Meisinger), 1:4 (36.) Olmstead (Peleikis), 1:5 (40.) Meier (Schmidbauer, Schubert), 1:6 (42.) Olmstead (Pekr), 1:7 (52.) Fominych (Svedlund, Meisinger)

Strafminuten: Füssen 4 – Memmingen 4

