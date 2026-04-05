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Indians legen vor: Sieg in Hannover

5. April 20262 Mins read134
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Goalie Justus Roth war in Hannover starker Rückhalt seines Teams - © : Flo Brunner
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Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen startete optimal in die Halbfinalserie gegen die Hannover Scorpions.

In einem engen Spiel siegten die Indians am Ende mit 4:3 in der Wedemark und gehen damit in der Serie in Führung. Am Ostermontag folgt Spiel 2 am Hühnerberg.

Dem ECDC fehlten der gesperrte Milan Pfalzer und der verletzte Timo Gams, sonst konnte Daniel Huhn auf alle Akteure zurückgreifen. Im ersten Drittel tasteten sich beide Teams zunächst ab. Doch das Spiel nahm nach und nach Fahrt auf. Sowohl die Indians als auch die Scorpions setzten offensive Akzente. Memmingen machte seine Sache gut und ging gegen Ende des Drittels in Führung. Einen Schuss von Sam Verelst fälschte Markus Lillich zum 1:0 ab. Leider konnte Denis Fominych fortan nicht mehr mitwirken. Nach einem Check an der Bande war das Spiel für den Angreifer aufgrund einer Verletzung beendet.

Im Mitteldrittel kamen die Indians gut aus der Kabine. Ein Schuss von Tyler Spurgeon landete am Pfosten. Kurze Zeit später glichen die Hausherren aus. Pascal Aquin brachte die Scheibe zum 1:1 im Tor unter. Doch Memmingen blieb am Drücker und es folgte ein Doppelschlag. Zunächst netzte Markus Lillich nach Vorarbeit von Eddy Homjakovs ein. Dann war es Connor Blake, der einen schönen Spielzug zum 3:1 vollendete. Das zweite Drittel war geprägt von Druckphasen beider Kontrahenten. Die Gastgeber aus der Wedemark schafften es noch, das Spiel in diesem Drittel auszugleichen. Arturs Krumnisch bugsierte den Puck zum 2:3 ins Indians-Gehäuse. Erneut Pascal Aquin, der der Indianer-Defensive entwischte, verwandelte zum 3:3. Mit diesem Spielstand ging es ins letzte Drittel.

Im letzten Spielabschnitt war es ein Spiel auf Messers Schneide. Doch die Maustädter zeigten erneut eine konzentrierte und äußerst abgeklärte Leistung. Ein Überzahlspiel brachte dann die Entscheidung. Brett Ouderkirk nutzte einen Rebound aus und schoss das umjubelte 4:3 für den ECDC. Die Indianer ließen kaum noch etwas zu und hätten beinahe noch den Empty-Net-Treffer erzielt. Am Ende stand der Sieg in Spiel 1 in der ARS Arena für die Allgäuer zu Buche, damit steht es 1:0 für den ECDC Memmingen in der Halbfinalserie gegen die Hannover Scorpions.

Am Montag folgt Spiel 2 des Halbfinales am Hühnerberg. Um 18:00 Uhr empfangen die Indianer die Scorpions zum ersten Mal in der Maustadt. Sitzplätze im Heimbereich sind bereits restlos ausverkauft, auch Stehplätze im Heimbereich werden langsam knapp. Tickets können aber weiterhin im VVK erworben werden, die Abendkasse öffnet um 16.30 Uhr, ebenso wie die Stadiontore. Zusammen soll an einem rappelvollen Hühnerberg der zweite Sieg eingefahren werden.

Hannover Scorpions vs ECDC Memmingen 3:4 (0:1/3:2/0:1)
Tore: 0:1 (19.) Lillich (Verelst, Meier), 1:1 (25.) Aquin (McPherson), 1:2 (26.) Lillich (Homjakovs, Krymskiy), 1:3 (27.) Blake (Handschuh, Verelst), 2:3 (30.) Krumnisch (Kabitzky), 3:3 (32.) Aquin (McMillan), 3:4 (51.) Ouderkirk (Homjakovs, Brassard, 5-4)
Strafminuten: Hannover 6–Memmingen 8

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