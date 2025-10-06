Indians legen nach: Heimsieg gegen den SCR

Memmingen. (fl) Die Indians gewannen auch das Heimspiel gegen den SC Riessersee am Sonntagabend.

Mit einem deutlichen 8:3 besiegte man die Gäste von der Zugspitze. Der ECDC holte somit sechs Punkte an diesem Wochenende und klettert vorerst auf Rang 2 in der Tabelle.

Memmingen konnte wieder auf den zuletzt erkrankten Patrick Kurz zurückgreifen. Justus Roth bekam erneut den Vorzug im Indianer-Tor. Das erste Drittel startete denkbar schlecht aus Sicht des ECDC. Rund eine halbe Minute dauerte es bis die Gäste aus Garmisch durch Lubor Dibelka mit 1:0 in Führung gingen. Die Hausherren waren im ersten Drittel von den Spielanteilen her überlegen, doch der SCR legte durch Leon Neiger zum 2:0 nach. Die Indianer schafften jedoch den verdienten Ausgleich durch die Treffer von Brett Ouderkirk und Dominik Meisinger. Jedoch waren es wieder die Blau-Weißen, die kurz vor Ende des Drittels in Führung gingen. Torschütze für den SC Riessersee war erneut Lubor Dibelka.

Das zweite Drittel brachte dann die Wende. Die Indians spielten, wie bereits am Freitag, ein starkes Mitteldrittel und drehten die Partie. Brett Ouderkirk erzielte den längst fälligen Ausgleich, Denis Fominych legte mit einem satten Schuss kurze Zeit später zur erstmaligen Führung für die Indians nach. Die Maustädter waren nun beflügelt und sorgten durch den Treffer von Dominik Meisinger und den Doppelpack von Felix Brassard für die Vorentscheidung. Mit einem deutlichen und komfortablen 7:3 verabschiedeten sich beide Teams in die letzte Drittelpause.

Im letzten Drittel ließen sich die Indians den Sieg nicht mehr nehmen. Der ECDC dominierte die Begegnung weiterhin und Felix Brassard schoss das letzte Tor des Abends. Der Kanadier schnürte in Überzahl seinen Hattrick zum 8:3, was zugleich auch der Endstand war. Schlussendlich gewannen die Mannen von Coach Huhn deutlich und hochverdient gegen die Werdenfelser.

In der kommenden Woche bestreiten die Indians am Freitag das nächste Heimspiel. Der EC Peiting gastiert um 20:00 Uhr am Hühnerberg, Karten für die Partie sind bereits erhältlich. Am Sonntag kommt es zum Derby am Bodensee. Um 18:00 Uhr treten die Memminger bei den EV Lindau Islanders an.

ECDC Memmingen vs SC Riessersee 8:3 (2:3/5:0/1:0)

Tore: 0:1 (1.) Dibelka (Neiger, Soudek), 0:2 (12.) Neiger (Colley), 1:2 (14.) Ouderkirk (Brassard, Spurgeon), 2:2 (19.) Meisinger (Spurgeon), 2:3 (20.) Dibelka (Neiger), 3:3 (27.) Ouderkirk (Brassard, Spurgeon), 4:3 (32.) Fominych, 5:3 (36.) Meisinger (Schubert), 6:3 (37.) Brassard (Blake, Kurz), 7:3 (40.) Brassard, 8:3 (54.) Brassard (Ouderkirk, Spurgeon, 5-4)

Strafminuten: Memmingen 8-Riessersee 12

Zuschauer: 1810

