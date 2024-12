Indians lassen Lindau keine Chance im Derby

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen entschied das Allgäu-Bodensee-Derby in der ALPHA COOLING-Arena für sich. Die Memminger setzten sich verdient mit 6:1 gegen die Lindau...

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen entschied das Allgäu-Bodensee-Derby in der ALPHA COOLING-Arena für sich.

Die Memminger setzten sich verdient mit 6:1 gegen die Lindau Islanders durch und holten damit weitere wichtige Punkte. Über 1800 Zuschauer verfolgten die Begegnung, schon am Dienstag folgt das nächste Heimspiel gegen Stuttgart.

Die Indians mussten auf die gesperrten Denis Fominych und Patrick Kurz verzichten. Der ECDC kam schwungvoll ins Spiel hinein und hatte im ersten Drittel die Oberhand. Die Indianer drückten die Gäste oftmals in ihre eigene Zone und waren mit ihrem temporeichen Spiel dem Gegner überlegen. Robert Peleikis traf mit einem satten Schlagschuss relativ früh zum 1:0. Matej Pekr erhöhte gegen Ende des Drittels in Überzahl auf 2:0.

Im zweiten Drittel hatten die Insulaner den Indians ebenso wenig entgegenzusetzen. Eddy Homjakovs vollendete einen schönen Spielzug nach der Pause zum 3:0. Eine Minute später legte Markus Lillich zum 4:0 nach. Die Memminger hatten das Spiel im Griff und Lindau kam kaum zur Entfaltung. Milan Pfalzer, der den Platz des gesperrten Fominych einnahm, erhöhte im Mitteldrittel noch auf 5:0.

Das letzte Drittel begann mit einem Tor der Islanders. Ex-Indianer Valentin Busch traf für die Gäste vom Bodensee. Doch die Antwort der Maustädter ließ nicht lange auf sich warten. Nach toller Vorarbeit von Milan Pfalzer vollstreckte Brett Schaefer zum 6:1 und ließ auch die kleinsten Hoffnungen der Gäste sofort wieder verpuffen. In der Folge verwalteten die Hausherren das Spiel geschickt und ließen nicht mehr viel zu. Am Ende war es ein deutlicher und souveräner Heimerfolg der Indians gegen die Gäste vom Bodensee. Durch die anderen Ergebnisse des Spieltags rückten die Rot-Weißen auf den zweiten Tabellenplatz vor, sie sind nun punktgleich mit Spitzenreiter Bietigheim (bei einem Spiel mehr).

Am Sonntag gastieren die Indianer auswärts in Heilbronn. Spielbeginn gegen die Falken ist um 18:30 Uhr. Das nächste Heimspiel gibt es bereits am Dienstag. Die Stuttgart Rebels treten dann die Reise nach Memmingen an. Bully in der ALPHA COOLING-Arena ist um 19:30 Uhr. Am kommenden Freitag folgt bereits das nächste Heimspiel, dann ist um 20:00 Uhr der SC Riessersee zu Gast im Allgäu. Karten für beide Partien sind bereits online im VVK verfügbar.

ECDC Memmingen vs EV Lindau Islanders 6:1 (2:0/3:0/1:1)

Tore: 1:0 (4.) Peleikis (Pekr, Lillich), 2:0 (16.) Pekr (Meisinger, Lillich, 5-4), 3:0 (24.) Homjakovs (Meisinger) 4:0 (25.) Lillich (Spurgeon, Pekr), 5:0 (36.) Pfalzer (Homjakovs, Schaefer), 5:1 (42.) Busch (Baßler, Raaf-Effertz), 6:1 (43.) Schaefer (Pfalzer, Peleikis)

Strafminuten: Memmingen 12-Lindau 10

Zuschauer: 1836

