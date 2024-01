Indians in doppeltem Derby-Einsatz

Artikel anhören Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen muss am kommenden Wochenende gleich zweimal gegen benachbarte Teams ran. Am Freitag machen sich die Indians auf...

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen muss am kommenden Wochenende gleich zweimal gegen benachbarte Teams ran.

Am Freitag machen sich die Indians auf die kurze Reise nach Lindau, ehe am Sonntag der EV Füssen zum Derby am Hühnerberg gastiert. Karten für das nächste Heimspiel sind bereits im VVK erhältlich.

Mit einem angewachsenen Rückstand auf die Bayreuth Tigers, welche im Moment den begehrten vierten Platz belegen, gehen die Indians ins Wochenende. Neun Punkte beträgt die Differenz zwischen beiden Teams mittlerweile, was die Memminger nun klar in die Außenseiterrolle im Kampf ums Heimrecht befördert. Der ECDC muss in den kommenden Wochen seine eigenen Aufgaben erledigen und gleichzeitig auf Ausrutscher aus Bayreuth hoffen, um schnell wieder Boden gutzumachen. Dass dies in einer ausgeglichenen und starken Oberliga schwierig werden dürfte, ist jedem klar. Trotzdem gehen die Indians mit Zuversicht und dem Ziel sechs Punkte einzufahren an die kommenden Aufgaben. Personell dürfte sich dabei nur wenig ändern. Weiterhin müssen sich die Verletzten um Dopatka, Ott, Pokovic und Häring gedulden. Bei zwei weiteren Verteidigern stehen noch Fragezeichen hinter einem Einsatz.

Mit beiden Teams bekamen es die Indianer in diesem Jahr bereits zweimal zu tun. Eine ausgeglichene Bilanz gegen Lindau sowie eine bislang makellose Ausbeute gegen Lindau stehen bis heute zu Buche. Am Wochenende sollen zwei „Dreier“ folgen.

Die Gegner

Lindau (Freitag, 19:30 Uhr)

Zum Start des Wochenendes geht es für die Indians erstmals an den Bodensee zum EV Lindau. Die Gastgeber konnten zuletzt nur gegen Stuttgart punkten. Niederlagen gab es u.a. gegen das Spitzentrio aus Weiden, Deggendorf und Heilbronn. Im Moment befinden sich die Blau-Weißen im Kampf um die beste Ausgangslage für die Pre-Playoffs, Punkte wären dringen nötig, um den Abstand auf Rang 11 zu wahren. Die besten Scorer im Team von John Sicinski sind Zach Kaiser, Adriano Carciola und Nicolas Strodel. Mit Zackary Bross (Stürmer) und Tommi Steffen (Torwart) konnten vor kurzem zwei Neuzugänge vorgestellt werden, die bislang einen guten Eindruck machen. Ein Fanbus zum Auswärtsspiel wird eingesetzt, Anmeldungen sind weiterhin möglich.

Füssen (Sonntag, 18 Uhr)

Das Heimspiel am Sonntag verspricht wieder einiges an Spannung. Mit dem EV Füssen kommt ein Lokalrivale an den Hühnerberg, das zweite Mal in dieser Spielzeit. Beide bisherigen Spiele gingen mit 3:1 an die Indians, zweimal musste der ECDC aber lange um den Sieg bangen. Die Gäste aus dem Ostallgäu treten in diesem Jahr mit einer jungen Mannschaft an. Vor allem die Kontingentspieler sollen daher die Führungspositionen im Kader einnehmen. Mit Bauer Neudecker steht den Schwarz-Gelben auch ein starker, nordamerikanischer Angreifer zur Verfügung, der im Sturm, mit Ex-Indianer Julian Straub, die Fäden zieht. Abwehrchef Philippe Bureau-Blais fehlte hingegen zuletzt verletzungsbedingt, ein Ausfall, der schmerzte. Die Füssener kommen mit zuletzt vier Niederlagen nach Memmingen. Eine Negativserie, die gerade im Derby beendet werden soll.

Karten für das Heimspiel am Sonntag, sowie alle weiteren Hauptrunden-Partien der Indians, sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Tickets können online sowie an den Abendkassen erworben werden.