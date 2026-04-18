Indians im Finale: Start am Sonntag

Memmingen. (mfr) Mit dem Auswärtsspiel in Deggendorf startet am Sonntagabend (18 Uhr) die Finalserie um den Oberliga-Titel.

In maximal sieben Spielen duellieren sich die beiden besten Teams des Südens, das erste Spiel am Hühnerberg findet am kommenden Dienstag statt. Dort wird dann wieder ein volles Haus erwartet.

Alles ist angerichtet: Mit dem Deggendorfer SC und den Indians aus Memmingen treffen der Erst- und Zweitplatzierte aus dem Süden im Finale der Oberligen aufeinander. Beide Teams trennten während der Hauptrunde nur wenige Zähler, am Ende standen die Niederbayern knapp vor den Maustädtern in der Tabelle und holten sich die Hauptrunden-Meisterschaft. Nun, nach drei kräftezehrenden Playoff-Runden, soll sich der Spieß drehen. Die Indians wollen am Ende jubeln.

Dafür müssen sie vier Siege aus den maximal sieben Partien einfahren. Im Rhythmus Sonntag-Dienstag-Freitag treffen beide Clubs aufeinander, los geht’s in Deggendorf. Die zwei sicheren Heimspiele der Indians finden am Dienstag, 21.04. sowie am Sonntag, 26.04. statt. Für beide Partien wurden bereits mehr als 2500 Karten verkauft, Sitzplätze sind bereits keine mehr erhältlich.

Deggendorf vs. Memmingen

Der Gegner aus Niederbayern spielte eine hervorragende Runde, die sich in den Playoffs bislang so bestätigt. Der DSC war in der ersten Runde mit 3:0 gegen Herford erfolgreich und konnte sich lange schadlos halten. Im Viertel- und Halbfinale gab es gegen die Nordvertreter aus Duisburg und Tilburg jeweils ein souveränes Weiterkommen mit 4:1 Siegen. Deggendorf war dabei insgesamt das mit Abstand stärkste Team, was die Schusseffizienz angeht. Bei den Special-Teams konnten die Werte der Indians aber nicht ganz erreicht werden. Beim Blick auf die Scorerwertung gibt es auch keine großen Überraschungen, wie schon während der Hauptrunde sind ganz oben die nordamerikanischen Zwillinge Dylan und Ty Jackson zu finden. Mit Marco Baßler ist auch ein dritter Spieler des DSC unter den Top-10 zu finden. Doch auch für den ECDC sind dort drei Akteure vertreten, Eddy Homjakovs, Markus Lillich und Felix Brassard. Die genannten dürften auch im Finale zu den Schlüsselspielern zählen, doch auch die Defensive beider Teams ist hochrangig besetzt. Mit Brett Humberstone, Niklas Heinzinger und Marcel Pfänder stehen auf Seiten der Niederbayern ebenso hochklassige Akteure zur Verfügung, wie Linus Svedlund, Connor Blake oder Dominik Meisinger bei den Indianern. Im Tor kommt es zum Duell Timo Pielmeier gegen Justus Roth. Der rund 15 Jahre ältere Deggendorfer, der wiederholt zum Torhüter des Jahres gewählt wurde, bekommt es dann mit dem 21 Jahre alten Schlussmann des ECDC zu tun. Der ehemalige Nationalspieler im Diensten des DSC ist bislang, gemessen an der Fangquote, das Nonplusultra der Liga. Es wird erwartet, dass beide Mannschaften mit aktueller Bestbesetzung in die Serie starten können. Bei den Rot-Weißen ist aber der Einsatz von Linus Svedlund weiterhin fraglich. Dies dürfte sich erst am Spieltag entscheiden.

In der bisherigen Saison trafen beide Teams vier Mal aufeinander. Einmal siegte Deggendorf nach regulärer Spielzeit, einmal die Indians. Zwei weitere Spiele wurden erst im Shootout entschieden, beide Male war hier der ECDC erfolgreich.

Heimspiel am Dienstag

Am Dienstagabend (19:30 Uhr) kommt die Serie das erste Mal nach Memmingen. Dann wird auch die Nationalhymne das erste Mal am Hühnerberg erklingen und der Pokal in der ALPHA COOLING-Arena präsentiert. Die Verantwortlichen rechnen mit einem vollen Haus, aktuell sind weiterhin Stehplatzkarten erhältlich. Eine Abendkasse soll angeboten werden, diese würde dann, wie auch die Stadiontore, eine Stunde vor dem ersten Bully öffnen. Für die Anhänger aus beiden Fanlagern werden alle Bereiche des Stadions offen stehen, es ist keine strikte Fantrennung angeordnet. Während dem Finale kann, zum Schutz der Spieler und Offiziellen, allerdings der Spielereingang auf der Kabinenseite nicht als regulärer Eintritt genutzt werden. Zugang zur Eishalle wird über die Haupteingänge am Kassenbereich sowie am Treppenaufgang vom PUCK gewährt.