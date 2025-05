Indians holen Tim GorgenlÃ¤nder nach Memmingen

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen hat mit dem 21 Jahre alten Angreifer Tim Gorgenländer einen weiteren jungen Offensivspieler verpflichtet.

Der gebürtige Freiburger kommt vom DEL2-Vizemeister aus Ravensburg in die Maustadt. Als Förderlizenzspieler lief der Linksschütze bereits 34-mal für den ECDC auf.

Der Angriff der Indians wächst weiter an: Nach Nikita Krymskiy kommt mit Tim Gorgenländer ein weiterer junger Angreifer aus der DEL2 nach Memmingen. Der 1,78m große Stürmer war in den Jahren 2022 und 2023 bereits via Förderlizenz im rot-weißen Trikot aktiv, nun wechselt der Linksschütze fest an den Hühnerberg. Gorgenländer kann, neben 48 Oberliga-Einsätzen für Memmingen und Lindau, auch bereits rund 100 DEL2-Spiele vorweisen, allesamt für Ravensburg. Mit den Towerstars kam der bald 22 Jahre alte und flexibel einsetzbare Angreifer in der abgelaufenen Spielzeit ins Finale, scheiterte dort allerdings an den Dresdner Eislöwen. Nun folgt der Wechsel in die Oberliga, dort erhofft sich Gorgenländer, der u.a. in Freiburg und Mannheim ausgebildet wurde, eine größere Rolle und bessere Einsatzchancen.

DEL2-Vizemeister kommt zur Saisoneröffnung

Bereits im August startet in der kommenden Saison die Eiszeit für die Memminger Indians. Schon am Samstag, 23.08. gibt es die Saisoneröffnung inklusive des ersten Testspiels. Zu Gast ist dann das DEL2-Topteam aus Ravensburg. Die Towerstars erreichten in den letzten drei Jahren zweimal das Finale der DEL2, einmal konnten sie sich dabei die Meisterschaft sichern. Zur kommenden Spielzeit wurde nun erstmals ein Antrag auf Lizenzierung für die PENNY DEL gestellt, womit die Ambitionen der Oberschwaben klar sein dürften. Das Duell gegen den Nachbarn aus Baden-Württemberg, für die mittlerweile auch der Ex-Memminger Marvin Schmid aufläuft, startet um 20 Uhr. Vorher wird, rund um die Eishalle, die neue Eiszeit des ECDC eröffnet.

Die weiteren Heim-Tests der Indians finden am 29.08. gegen Bad Nauheim (DEL2) sowie am 05.09. gegen Bregenzerwald (Österreich) statt.

