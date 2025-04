Indians halten Nummer-1-TorhÃ¼ter Basti Flott-Kucis

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen geht erneut mit Basti Flott-Kucis als erstem Torhüter in die Saison.

Der 27-Jährige kam vor der letzten Spielzeit aus Essen an den Hühnerberg und zeigte Woche für Woche starke Leistungen. Der Goalie mit der Nummer 53 war auch ligaweit in den Statistiken weit vorn dabei.

Er war der Dauerbrenner in der Liga und in nahezu allen Ranglisten ganz weit oben. Basti Flott-Kucis lief in seiner Premierensaison für die Indians in 43 von 48 Begegnungen für den ECDC auf, Topwert in der Oberliga-Süd. Insgesamt 31 Siege feierte der Linksfänger dabei für die Rot-Weißen, so viele wie niemand sonst in der Hauptrunde. Die kontinuierlich starken Leistungen brachten dem gebürtigen Kaufbeurer auch Spitzenplätze bei der Fangquote und dem Gegentorschnitt ein, doch vor allem seine Ruhe und die beeindruckende Konstanz waren es, welche die Verantwortlichen überzeugen konnten.

Flott-Kucis wurde in Kaufbeuren ausgebildet und lief u.a. bereits für Frankfurt (DEL, DEL2), Bad Nauheim (DEL2) und Essen (Oberliga-Nord) auf. Vor der letzten Spielzeit kehrten er und seine Frau ins Allgäu zurück und werden hier auch mindestens das kommende Jahr über bleiben.

Die Indians freuen sich, mit ihrem letztjährigen Rückhalt, die wichtige Position des Stammtorhüters besetzt zu haben. Flott-Kucis wird ab August in sein zweites Jahr als Indianer gehen.

Sven Müller: „Basti hat sich sofort als Glücksgriff erwiesen und eine starke Runde gespielt. Er konnte dem Team immer Sicherheit vermitteln und war ein echter Ruhepol in unserem Tor. In der kommenden Saison soll er aber mehr Ruhepausen erhalten, um uns in den wichtigen Spielen noch ausgeruhter und fokussierter helfen zu können“.

