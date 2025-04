Indians halten Homjakovs: Eddy bleibt in Memmingen!

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen kann, nach Linus Svedlund, auch den nächsten Schlüsselspieler am Hühnerberg halten.

Mit Eddy Homjakovs bleibt einer der Topscorer und Punktegaranten in der Maustadt. Der Deutsch-Lette geht damit in sein drittes Jahr beim ECDC, insgesamt konnte er bislang 157 Punkte in 108 Partien für die Indianer erzielen.

Starke Neuigkeiten gleich zu Beginn der Kaderplanungen: Mit Edgars Homjakovs bleibt ein weiterer Eckpfeiler den Indians erhalten. Der 29 Jahre alte Mittelstürmer war zum zweiten Mal hintereinander der erfolgreichste Punktesammler pro Spiel beim ECDC und entschied sich nun für einen Verbleib in der Maustadt.

Der gebürtige Lette erhielt vor der abgelaufenen Spielzeit einen deutschen Pass, was ihn auch für höherklassige Vereine begehrenswert machte. Obwohl die Vertragsverlängerung bereits frühzeitig erfolgte, war aufgrund einer vorhandenen Ausstiegsklausel bis zum April nicht klar, ob die Memminger Anhänger weiter auf ihre Nummer 71 bauen können. Trotz vorhandener Offerten aus der DEL2, entschied sich der Linksschütze aber dazu, die gegebene Frist verstreichen zu lassen und somit ein weiteres Jahr bei den Indians aufzulaufen. „Ich liebe es in Memmingen zu spielen und denke das ist weiter der richtige Ort für mich“, so Homjakovs, der nun im dritten Jahr in Folge am Hühnerberg auflaufen wird.

Der Angreifer, der in seiner Heimat ausgebildet wurde, kam über Frankreich und die deutschen Stationen Sonthofen und Weiden in die Maustadt. Hier lebt er mit seiner Freundin Lena und Hund Chester auch den Sommer über.

Eddy kam in der vergangenen Saison auf 58 Punkte in der Hauptrunde und war dabei drittbester Torschütze sowie zweitbester Vorbereiter. In den Playoffs, in denen er nicht nur mit diversen Krankheiten sondern auch mit den Nachwehen seiner Verletzung aus dem Saisonendspurt zu kämpfen hatte, gelangen ihm sieben Punkte in neun Spielen.

Sven Müller: „Wir freuen uns, und sind auch etwas stolz, dass wir auch Eddy von einem Verbleib in Memmingen überzeugen konnten. Er ist ein wahnsinnig verlässlicher Scorer und für unser Team enorm wichtig. Damit konnten wir bereits die zweite Schlüsselposition nach Plan besetzen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV