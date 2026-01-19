Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd Deggendorfer SC Indians gewinnen Spitzenspiel nach Shootout
Deggendorfer SCECDC Memmingen Indians

Indians gewinnen Spitzenspiel nach Shootout

19. Januar 20262 Mins read36
Share
Linus Svedlund war zweimal per Penalty erfolgreich - © Flo Brunner
Share

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen gewann das Topspiel der Oberliga-Süd gegen den Deggendorfer SC. Mit 4:3 n.P. setzten sich die Indianer gegen die Niederbayern durch und verkürzen damit den Abstand auf den Tabellenführer. Über 2800 Zuschauer sahen die Partie am Hühnerberg.

Noch vor Spielbeginn wurde Milan Pfalzer in einem würdigen Rahmen für über 500 Spiele im Indianer-Trikot geehrt. Der Memminger ist damit, mit weitem Abstand, Rekordspieler des ECDC. Die Indianer gingen ohne den verletzten Denis Fominych ins Topspiel, Justus Roth startete im Tor. Im ersten Drittel begegneten sich zwei Teams, die taktisch sehr gut eingestellt waren. Es ging intensiv und temporeich zur Sache. Die Führung fiel auf Seiten der Deggendorfer. In doppelter Überzahl erzielte Marco Baßler das 1:0. Doch die Indians hatten im ersten Spielabschnitt leichte spielerische Vorteile und drehten die Partie. Zuerst traf Brett Ouderkirk In Überzahl, ehe Eddy Homjakovs im Alleingang zum 2:1 abschloss.

Im Mitteldrittel ging es umkämpft weiter, denn beide Teams schenkten sich nichts. Auch der DSC hatte einige Offensivaktionen und beschäftigte die Memminger, die aber äußerst konzentriert agierten und kompakt standen. Zudem bekamen die Hausherren einen Penalty zugesprochen, nachdem Eddy Homjakovs regelwidrig gestoppt wurde. Den fälligen Strafschuss verwandelte Linus Svedlund eiskalt zum 3:1. Mit diesem Zwischenstand ging es ins letzte Drittel.

Im dritten Spielabschnitt verkürzte der DSC kurz nach der Pause zum 2:3, Harrison Roy war der Torschütze für die Gäste. Damit war Spannung für die restliche Spielzeit vorprogrammiert, der Treffer fiel aus Memminger Sicht deutlich zu früh. Die Indianer blieben zwar weiterhin gefährlich, doch die Niederbayern machten nun Druck. Rund fünf Minuten vor dem Ende fiel dann der Ausgleich. Dylan Jackson traf zum 3:3. Dabei blieb es vorerst auch, sodass die Begegnung in die Overtime ging.

Auch nach 65 Minuten konnte kein Sieger ermittelt werden, weshalb sich beide Teams im Penaltyschießen messen musste. Dort parierte der starke Justus Roth zwei Penaltys der Gäste, während hingegen Linus Svedlund und Felix Brassard gekonnt verwandelten. Damit endete das Topspiel mit einem Sieg der Indians, welche sich den Zusatzpunkt sicherten und den Abstand auf den DSC in der Tabelle auf zwei Punkte verkürzen konnten.

In der kommenden Woche treten die Indians zunächst am Dienstag beim EC Peiting an. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Die Oberbayern sind zur Zeit sehr gut in Form. Am Sonntag konnten sie Heilbronn besiegen, insgesamt fünf Siege in Folge stehen aktuell für die Gallier zu Buche. Ein großer Verdienst dieser Serie dürfte an den neuen Trainer Larry Gare gehen, der das Team deutlich stabilisiert hat. Topscorer sind die drei Nordamerikaner MacKinnon, Briere und Maylan. Die bisherigen drei Vergleiche gingen allesamt an die Indians. Das letzte Aufeinandertreffen kurz vor Weihnachten war aber auf Messers Schneide.

Am Freitag gastiert der ECDC dann um 20:00 Uhr bei den Selber Wölfen. Zwei Tage später kommen die Stuttgart Rebels an den Hühnerberg. An diesem Spieltag wird es für alle Dauerkarteninhaber die „Bring-a-Friend“-Aktion geben. Puck Drop am Sonntag ist um 18:00 Uhr, Karten sind bereits im VVK erhältlich.

ECDC Memmingen vs Deggendorfer SC 4:3 n.P. (2:1/1:0/0:2/1:0)
Tore: 0:1 (15.) Baßler (Leinweber, Stloukal, 5-3), 1:1 (17.) Ouderkirk (Homjakovs, Svedlund, 5-4), 2:1 (19.) Homjakovs (Ouderkirk, Meier), 3:1 (33.) Svedlund (Pen), 3:2 (42.) Roy (Hafenrichter, Leinweber), 3:3 (55.) Jackson D. (Stloukal, Bednar), 4:3 (65.) Svedlund (GWG)
Strafminuten: Memmingen 8-Deggendorf 4
Zuschauer: 2816

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

219
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Der Trend zu erweiterten Wettmärkten rund um DEL-Spieltage

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ECDC Memmingen IndiansEV Lindau Islanders

Indians entscheiden Derby für sich

Memmingen. (mfr) Mit 5:2 gewinnen die Memminger Indians in Lindau und siegen...

By17. Januar 2026
ECDC Memmingen Indians

Indians zum Derby nach Lindau

Memmingen. (mfr) Am Freitagabend ist der ECDC Memmingen am Bodensee zu Gast....

By15. Januar 2026
ECDC Memmingen Indians

Indians siegen erneut

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen konnte sein Heimspiel am Sonntagabend gegen Erding...

By12. Januar 2026
Deggendorfer SCSelber Wölfe

Selber Wölfe verlieren gegen den Tabellenführer

Selb. (PM Wölfe) Der Tabellenführer aus Deggendorf gewinnt am Ende verdient, ein...

By11. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten