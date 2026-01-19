Indians gewinnen Spitzenspiel nach Shootout

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen gewann das Topspiel der Oberliga-Süd gegen den Deggendorfer SC. Mit 4:3 n.P. setzten sich die Indianer gegen die Niederbayern durch und verkürzen damit den Abstand auf den Tabellenführer. Über 2800 Zuschauer sahen die Partie am Hühnerberg.

Noch vor Spielbeginn wurde Milan Pfalzer in einem würdigen Rahmen für über 500 Spiele im Indianer-Trikot geehrt. Der Memminger ist damit, mit weitem Abstand, Rekordspieler des ECDC. Die Indianer gingen ohne den verletzten Denis Fominych ins Topspiel, Justus Roth startete im Tor. Im ersten Drittel begegneten sich zwei Teams, die taktisch sehr gut eingestellt waren. Es ging intensiv und temporeich zur Sache. Die Führung fiel auf Seiten der Deggendorfer. In doppelter Überzahl erzielte Marco Baßler das 1:0. Doch die Indians hatten im ersten Spielabschnitt leichte spielerische Vorteile und drehten die Partie. Zuerst traf Brett Ouderkirk In Überzahl, ehe Eddy Homjakovs im Alleingang zum 2:1 abschloss.

Im Mitteldrittel ging es umkämpft weiter, denn beide Teams schenkten sich nichts. Auch der DSC hatte einige Offensivaktionen und beschäftigte die Memminger, die aber äußerst konzentriert agierten und kompakt standen. Zudem bekamen die Hausherren einen Penalty zugesprochen, nachdem Eddy Homjakovs regelwidrig gestoppt wurde. Den fälligen Strafschuss verwandelte Linus Svedlund eiskalt zum 3:1. Mit diesem Zwischenstand ging es ins letzte Drittel.

Im dritten Spielabschnitt verkürzte der DSC kurz nach der Pause zum 2:3, Harrison Roy war der Torschütze für die Gäste. Damit war Spannung für die restliche Spielzeit vorprogrammiert, der Treffer fiel aus Memminger Sicht deutlich zu früh. Die Indianer blieben zwar weiterhin gefährlich, doch die Niederbayern machten nun Druck. Rund fünf Minuten vor dem Ende fiel dann der Ausgleich. Dylan Jackson traf zum 3:3. Dabei blieb es vorerst auch, sodass die Begegnung in die Overtime ging.

Auch nach 65 Minuten konnte kein Sieger ermittelt werden, weshalb sich beide Teams im Penaltyschießen messen musste. Dort parierte der starke Justus Roth zwei Penaltys der Gäste, während hingegen Linus Svedlund und Felix Brassard gekonnt verwandelten. Damit endete das Topspiel mit einem Sieg der Indians, welche sich den Zusatzpunkt sicherten und den Abstand auf den DSC in der Tabelle auf zwei Punkte verkürzen konnten.

In der kommenden Woche treten die Indians zunächst am Dienstag beim EC Peiting an. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Die Oberbayern sind zur Zeit sehr gut in Form. Am Sonntag konnten sie Heilbronn besiegen, insgesamt fünf Siege in Folge stehen aktuell für die Gallier zu Buche. Ein großer Verdienst dieser Serie dürfte an den neuen Trainer Larry Gare gehen, der das Team deutlich stabilisiert hat. Topscorer sind die drei Nordamerikaner MacKinnon, Briere und Maylan. Die bisherigen drei Vergleiche gingen allesamt an die Indians. Das letzte Aufeinandertreffen kurz vor Weihnachten war aber auf Messers Schneide.

Am Freitag gastiert der ECDC dann um 20:00 Uhr bei den Selber Wölfen. Zwei Tage später kommen die Stuttgart Rebels an den Hühnerberg. An diesem Spieltag wird es für alle Dauerkarteninhaber die „Bring-a-Friend“-Aktion geben. Puck Drop am Sonntag ist um 18:00 Uhr, Karten sind bereits im VVK erhältlich.

ECDC Memmingen vs Deggendorfer SC 4:3 n.P. (2:1/1:0/0:2/1:0)

Tore: 0:1 (15.) Baßler (Leinweber, Stloukal, 5-3), 1:1 (17.) Ouderkirk (Homjakovs, Svedlund, 5-4), 2:1 (19.) Homjakovs (Ouderkirk, Meier), 3:1 (33.) Svedlund (Pen), 3:2 (42.) Roy (Hafenrichter, Leinweber), 3:3 (55.) Jackson D. (Stloukal, Bednar), 4:3 (65.) Svedlund (GWG)

Strafminuten: Memmingen 8-Deggendorf 4

Zuschauer: 2816

