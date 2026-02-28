Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Indians gehen mit Sieg aus der Hauptrunde

28. Februar 20261 Mins read36
© Flo Brunner
Memmingen. (fl) Im letzten Hauptrundenspiel gelang dem ECDC Memmingen nochmals ein Sieg.

Mit 7:2 gewannen die Indians gegen die Heilbronner Falken. 1900 Zuschauer sahen das Spiel am Hühnerberg. In der kommenden Woche starten dann die Oberliga-Playoffs.

Die Indians mussten kurzfristig auf den angeschlagenen Sam Verelst verzichten. Die Generalprobe vor den Playoffs gegen die Falken wollten die Maustädter unbedingt nochmals erfolgreich gestalten, der Indians-Motor stotterte aber noch zu Beginn der Partie. Die Gäste aus dem Unterland stemmten sich gut dagegen und gingen sogar durch Corey Mapes in Führung. Der ECDC drehte aber noch vor der Pause das Spiel. Ein Doppelschlag von Tyler Spurgeon und Milan Pfalzer sorgte für die Indians-Führung.

Nach der Pause gelang Felix Brassard postwendend das 3:1 per Bauerntrick. Der ECDC baute im Mitteldrittel die Führung aus und sorgte für eine Vorentscheidung. Tobi Meier und Brett Ouderkirk schraubten die Führung auf 5:1. Die Falken hingegen verkürzten durch Leon Gromov noch auf 2:5. Mit diesem Zwischenstand ging es in die letzte Pause.

Im letzten Drittel spielten die Memminger das Spiel souverän zu Ende und holten den Sieg im letzten Hauptrundenspiel. Erneut Felix Brassard und Maxi Menner trafen für den ECDC, sodass die Indians schlussendlich mit 7:2 gegen die Falken gewannen. Brassard, Topscorer der Indians, wurde am Ende mehrmals versucht in Szene zu setzen, er hatte bereits 99 Scorerpunkte erreicht. Punkt 100 wollte am Ende nicht mehr fallen, auch so aber eine tolle Leistung des Kanadiers.

Am 08.März ist es dann Zeit für die heiße Phase der Saison: Die Indians starten als Hauptrundenzweiter mit einem Heimspiel in die Playoffs. Der Gegner aus dem Norden steht noch nicht fest. Die möglichen Gegner sind Leipzig oder Hamm. Karten für Spiel 1 und auch für die darauf folgende Partie in Memmingen können bereits im VVK erworben werden. Spielbeginn in der ALPHA COOLING-Arena ist um 18:00 Uhr.

ECDC Memmingen vs Heilbronner Falken 7:2 (2:1/3:1/2:0)
Tore: 0:1 (14.) Mapes (Cabana, Just), 1:1 (18.) Spurgeon (Kurz, Ouderkirk), 2:1 (18.) Pfalzer (Meisinger, Schubert), 3:1 (22.) Brassard (Fern, Ouderkirk), 4:1 (22.) Meier (Menner, Kurz), 5:1 (28.) Ouderkirk (Spurgeon, Brassard), 5:2 (32.) Gromov (Bin), 6:2 (45.) Brassard (Lillich, Svedlund), 7:2 (58.) Menner (Handschuh, Krymskiy)
Strafminuten: Memmingen 0–Heilbronn 0
Zuschauer: 1901

