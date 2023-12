Indians gastieren in Bad TÃ¶lz â€“ junger TorhÃ¼ter ergÃ¤nzt das Team

Artikel anhören Memmingern. (mfr) Am Freitagabend (19:30 Uhr) ist der ECDC Memmingen bei den Tölzer Löwen zu Gast. Bei den formstarken Gastgebern wollen die...

Memmingern. (mfr) Am Freitagabend (19:30 Uhr) ist der ECDC Memmingen bei den Tölzer Löwen zu Gast.

Bei den formstarken Gastgebern wollen die Indians einen Auswärtssieg einfahren, ehe am Sonntag Stuttgart an den Hühnerberg kommt. Mit Luca Ganz haben die Memminger einen jungen Torwart als Absicherung verpflichtet.

Mit dem Elftplatzierten aus Tölz bekommen es die Indians am Freitag zu tun. Die Oberbayern sind mit ihrem bisherigen Saisonverlauf alles andere als zufrieden, zuletzt scheinen die Löwen aber wieder in die Spur gefunden zu haben. Nachdem der Trainerwechsel hin zu Axel Kammerer erst etwas verpufft, fing sich die Mannschaft in den letzten Wochen merklich. Zuletzt gab es Siege gegen Stuttgart und Höchstadt sowie äußerst knappe Niederlagen gegen die Topteams aus Weiden und Bayreuth. Die Indians sollten also gewarnt sein.

Mit Marc Schmidpeter und Topi Piipponen führen zwei Neuzugänge die interne Scorerliste an, gut möglich dass bis zum Freitag ein weiterer Angreifer zum Team stoßen wird, der bereits sehnsüchtig erwartet wird. In der Verteidigung führen Routinier Philipp Schlager und Ex-Indianer Steven Deeg das Team an. Mit Klemen Pretnar konnte vor wenigen Wochen ein Akteur aus der letztjährigen Rosenheimer Meistermannschaft nachverpflichtet werden.

Die Indians gingen arg ersatzgeschwächt aus dem letzten Wochenende. Eine handvoll Akteure sind angeschlagen, ihr Einsatz wird sich erst am Spieltag entscheiden. Darunter sind mit Linus Svedlund und Eddy Homjakovs auch zwei Kontingentspieler. Ob von den Verletzten jemand aufs Eis zurückkehrt, ist ebenfalls noch nicht ganz klar. Die besten Chancen auf ein zeitiges Comeback werden dabei Valentin Busch eingeräumt, der sich wieder im Eistraining befindet.

Neuer Torhüter im Anflug

Auf der Torhüterposition haben sich die Indians noch einmal verstärkt und als Absicherung einen weiteren Goalie verpflichtet. Der 20 Jahre alte Schlussmann kommt aus der NAHL (USA) zurück nach Deutschland, vor seiner Auslandsstation lief er für das Mannheimer DNL-Team auf. Der gebürtige Kaufbeurer will sich bei den Indians für einen Profivertrag in Deutschland empfehlen.

Sven Müller: „Wir wollen für den Ernstfall einer Verletzung vorbereitet sein. Da Joey sehr eingespannt ist und sich auch mehr auf seine Trainertätigkeit konzentrieren will, geben wir Luca die Chance sich bei uns zu zeigen. Er ist aus der Gegend und wollte wieder zurück nach Deutschland, so dass das Engagement für beide Seiten Sinn ergibt.“

Luca Ganz: „Ich möchte mich, nach meiner Zeit in Amerika, wieder ins Blickfeld deutscher Clubs bringen und freue mich bei den Indians die Chance auf einen Einstieg ins Profieishockey zu bekommen. Mein Fokus liegt nun erst einmal auf dem Rest der Saison, ich will mich in den kommenden Wochen und Monaten möglichst gut präsentieren und mithelfen, dass wir als Team erfolgreich sind.“

Für das Spiel am Freitag in Bad Tölz wird ein Fanbus eingesetzt, Anmeldungen werden weiterhin entgegengenommen. Auch für die in gut drei Wochen stattfindende nächste Auswärtspartie bei den Löwen kann sich bereits angemeldet werden. Hier führen die Fanclubs des ECDC eine Buskonvoi durch. Fünf Busse sind hier bereits ausgebucht.

Das nächste Heimspiel findet am Sonntag statt, dann kommt der Aufsteiger aus Stuttgart ein zweites Mal an den Hühnerberg. Tickets für die Partie um 18 Uhr sind im Online-VVK erhätllich.

