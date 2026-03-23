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Indians-Frauen machen nach zwei Siegen bei den Eisbären Berlin das Tor zur Titelverteidigung weit auf

23. März 20262 Mins read56
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© henargomezphotography
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Memmingen. (PM Indians) Die Frauen des ECDC Memmingen haben das Tor zur Titelverteidigung ganz weit aufgemacht.

Am ersten Finalwochenende der blossom-ic DFEL gewannen sie beide Spiele bei den Eisbären Juniors Berlin. Sie benötigen aus den drei kommenden Heimspielen noch einen Sieg, um die vierte Meisterschaft in Folge zu sichern.

Im ersten Duell am Samstag brachte Nara Elia die Allgäuerinnen im Wellblechpalast nach 16 Minuten in Front. Die Berlinerinnen, Dritte der Hauptrunde, hatten in der Hauptrunde alle sechs Partien gegen die Allgäuerinnen verloren. Durch namhafte Nachverpflichtungen hofften die Hauptstädterinnen dennoch, den Heimvorteil nutzen zu können, und hielten so die Partie gegen den Favoriten bis ins Schlussdrittel offen. Mit zwei schnellen Toren zu Beginn des Schlussdrittels durch Andrea Lanzl und Julia Matejkova sorgten die Maustädterinnen für die Vorentscheidung.

Bitter für die Maustädterinnen der Ausfall von Kapitänin Daria Gleissner nach einem Zusammenprall kurz vor Ende des Mittelabschnitts. Sie musste so auch am Folgetag passen.

Am Sonntag legten die Allgäuerinnen dem 3:0-Erfolg einen 6:1-Sieg nach. Die Gastgeber warfen in den ersten zehn Minuten alles in die Waagschale und setzten die Indians mächtig unter Druck. Doch nicht umsonst hatten die Memmingerinnen die beste Defensivabteilung der Liga und mit Chiara Schultes eine überragende Torfrau. Nach Anna Roses Führungstreffer (14. Min) kamen die ECDC-Frauen immer besser ins Spiel. Zwar gelang den Eisbären kurz nach Beginn des Mitteldrittels der Ausgleich, doch nach einem Doppelschlag binnen acht (!) Sekunden durch Julia Matejkova und Kristin Schmid in der 32. Minute war die Luft raus bei den Berlinerinnen. Anna Rose erhöhte mit zwei Treffern (36./46.) auf 5:1 und freute sich über ihren Hattrick. Den Schlusspunkt zum 6:1 setzte Nara Elia drei Minuten vor der Schlusssirene.

Am kommenden Wochenende geht die DFEL-Finalserie in Memmingen weiter. Spiel-3 findet am Samstag, den 28.3.2026 um 18 Uhr statt. Falls da noch keine Entscheidung gefallen ist. kommt es am darauffolgenden Sonntag, den 29.3.2026 um 12 Uhr zu Spiel-4. Auch ein etwaiges fünftes Spiel zur Entscheidung fände eine Woche später am Hühnerberg statt. Der diesjährige Titel wird somit auf jeden in Memmingen vergeben.

Stimmen zum Spiel

Jim Nagle (ECDC-Headcoach): „Die Mädels waren an diesem Wochenende bereit, Playoff-Hockey zu spielen, und fuhren mit zwei wohlverdienten Siegen nach Hause.“
Ty Morris (ECDC-Assistantcoach): „Man hat gemerkt, dass unsere Spielerinnen genau wissen, worauf es in Playoffspielen ankommt. Spätestens nach der Hälfte der beiden Spiele waren sie fitter und konsequenter.“

Peter Gemsjäger (sportlicher Leiter): „Wir freuen uns sehr darauf, dass die Finalserie jetzt nach Memmingen kommt. Am Wochenende wird es sicher richtig voll und wir werden alles daransetzen, um den Pokal wieder nach Memmingen zu holen.“

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