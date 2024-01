Indians erwarten â€žTeam der Stundeâ€œ: Heilbronn kommt nach Memmingen

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen empfängt am Freitagabend die Heilbronner Falken zum Spitzenspiel in der Oberliga-Süd. Ab 20 Uhr erwarten die Indians die seit...

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen empfängt am Freitagabend die Heilbronner Falken zum Spitzenspiel in der Oberliga-Süd.

Ab 20 Uhr erwarten die Indians die seit neun Spielen ungeschlagenen Gäste aus Baden-Württemberg. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Mit einem Paukenschlag wartete die Oberliga am Mittwochmittag auf. Die Bayreuth Tigers reichten einen Insolvenzantrag ein und reagierten damit auf anhaltende finanzielle Probleme im Club. Für die Indians könnte dies weitreichende Folgen für die aktuelle Spielzeit haben, stehen die Tigers doch bislang einen Rang vor den Maustädtern auf dem begehrten 4. Tabellenrang, welcher Heimrecht in den Playoffs bedeuten würde. Eine Entscheidung über die Fortsetzung der Saison in Franken, könnte die Memminger wieder ganz schnell in den Kampf um Platz 4 zurückbringen, was den kommenden Spielen eine noch größere Bedeutung zukommen lässt.

Am Freitag wartet ein ganz dicker Brocken auf die Indians. Mit den Heilbronner Falken kommt das aktuell heißeste Team der Liga an den Hühnerberg. Die Zweitliga-Absteiger sind seit neun Partien ungeschlagen, den letzten Punktverlust gab es ausgerechnet am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen die Indianer, als die Partie in die Verlängerung ging. Auch die beiden anderen Aufeinandertreffen der bisherigen Spielzeit waren recht ausgeglichen. Jeweils ein Sieg für jedes Team steht dabei zu Buche.

Die Falken, die aktuell hinter Weiden auf dem zweiten Platz stehen, verfügen über ein starkes und ausgeglichenes Team. Torhüter Patrick Berger, ehemaliger Aufstiegstorhüter aus Regensburg, ist der Rückhalt der Mannschaft, die mit den Zwillingen Linus und Pontus Wernerson Libäck über zwei brandgefährliche Angreifer verfügen. Die beiden Schweden haben mit dem finnischen Mittelstürmer Oula Ouski einen kongenialen Partner an ihrer Seite. Doch auch Robin Just, Freddy Cabana und Niklas Jentsch sind für Oberliga-Verhältnisse bärenstarke Angreifer, die Trainer Frank Petrozza in allen Situationen bedenkenlos einsetzen kann. Mit Benedikt Jiranek ist auch ein ehemaliger Indianer bei den Falken aktiv.

Für den ECDC steht, nach mehreren Sonntags-Heimspielen, endlich wieder ein Heimspiel am Freitag an. Zwei Tage später geht es zum EV Füssen (Anmeldungen für den Fanbus sind unter Tel. +49 160 7856269 möglich). Tickets für die Partie gegen den Tabellenzweiten am Freitag um 20 Uhr sind bereits erhältlich. Sie können online im Vorverkauf erworben werden.

Am Dienstag steht gleich das nächste Heimspiel an. Gegner ist dann der SC Riessersee um 19:30 Uhr.