Indians entscheiden Derby für sich

Memmingen. (mfr) Mit 5:2 gewinnen die Memminger Indians in Lindau und siegen damit weiter.

Am Freitagabend war der ECDC das tonangebende Team am Bodensee und feierte den verdienten Auswärtssieg. Milan Pfalzer lief dabei zum 500. Mal für seinen Heimatverein auf und erreichte einen neuen Meilenstein.

Drei Punkte waren das Ziel, drei Punkte konnten die Indians auch einfahren. Mit einem 5:2 Erfolg kehrten die Rot-Weißen vom Bodensee zurück. Drei Treffer von Felix Brassard sowie Tore von Blake und Ouderkirk machten den Sieg der Indianer perfekt. Für die Highlighta sorgte aber nicht nur die Kanada-Fraktion des ECDC, auch Urgeisten und Eigengewächs Milan Pfalzer hatte Grund zur Freude, er lief gegen den EVL zum insgesamt 500. Mal in einem Pflichtspiel für die Memminger auf.

Die Indians mussten gleich früh einem Rückstand hinterherrennen. Eine Strafzeit noch in der ersten Minute nutzten die Gastgeber aus und erzielten die Führung. Connor Blake machte diese mit einem Distanzschuss in Überzahl aber noch im ersten Abschnitt zunichte.

Im zweiten Drittel gewannen die Gäste aus der Maustadt dann endgültig die Oberhand. Felix Brassard nutzte die Überlegenheit und traf doppelt in der 24. und 38. Spielminute. Die Memminger bogen somit auf die Siegerstraße ein, den Vorsprung sollten sie sich nicht mehr nehmen lassen, auch wenn Lindau nochmal alles versuchte.

Die Vorentscheidung fiel dann rund 6 Minuten nach Beginn des letzten Drittels. Brett Ouderkirk beendete im Powerplay seine anhaltende Torflaute und stellte das Ergebnis auf 4:1. Die Hausherren kamen durch Kane zwar noch einmal zum Anschluss, doch Brassard machte alle aufkeimenden Hoffnungen der Islanders mit dem 5:2 zunichte.

Mit diesem Spielstand ging die Partie dann auch zu Ende und die Memminger konnten sich von den mitgereisten Anhängern gebührend verabschieden. Allen voran Rekordspieler Milan Pfalzer wurde von den Fans noch mit Spruchbändern und Sprechchören verdientermaßen gefeiert.

Am Sonntag kommt es nun zum absoluten Spitzenspiel in der Oberliga-Süd. Die Memminger Indians empfangen dann den Spitzenreiter aus Deggendorf. Beide Teams, die mittlerweile mit deutlichem Abstand die Liga anführen, trennen nur drei Zähler. Es könte, im Endspurt der Hauptrunde, bereits ein vorentscheidendes Duell um die Endplatzierung und die beste Ausgangslage in den Playoffs sein. Zum Spiel erwarten die Indians eine große Kulisse, Sitzplätze sind in vielen Bereichen bereits ausverkauft.

Lindau Islanders – ECDC Memmingen 2:5 (1:1/0:2/1:2)

Tore: 1:0 (2.) Busch (Strodel, Sivic), 1:1 (6.) Blake (Lillich, Meier, 5-4), 1:2 (24.) Brassard (Blake, Homjakovs), 1:3 (38.) Brassard (Lillich), 1:4 (47.) Ouderkirk (Homjakovs, Svedlund, 5-4), 2:4 (48.) Kane (Jezovsek, 5-4), 2:5 (52.) Brassard (Homjakovs, Svedlund, 5-4).

Strafminuten: Lindau 10 – Memmingen 4

