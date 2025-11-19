Indians empfangen starke Tigers

Memmingen. (PM Indians) Am Freitagabend (20 Uhr) treffen die Memminger Indians im nächsten Heimspiel auf formstarke Franken.

Die onesto Tigers aus Bayreuth kommen mit sechs Siegen aus den letzten sieben Partien nach Memmingen und gelten als Überraschungsmannschaft der aktuellen Spielzeit. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Am Sonntag geht es zum amtierenden Hauptrunden-Meister nach Heilbronn.

Die Indians stehen weiterhin auf Rang 1 der Oberliga-Tabelle, dicht gefolgt jedoch vom Deggendorfer SC. Um den Platz an der Spitze zu verteidigen müssen die Maustädter die volle Punktzahl einfahren. Mittlerweile stellt der ECDC den besten Angriff im Süden, die Anzahl der Gegentore im letzten Heimspiel dürfte Trainer Daniel Huhn aber nicht gefallen haben. Verzichten müssen die Memminger am Freitagabend auf Robert Peleikis und Jayden Schubert, die sich beide eine Spieldauerstrafe wegen Fightings eingehandelt haben. Der freie Platz in der Abwehr dürfte von Maximilian Menner eingenommen werden, im Sturm kehren mit Milan Pfalzer (zuletzt gesperrt), Nikita Krymskiy (krank) und Tim Gorgenländer (verletzt) gleich drei Akteure zurück ins Line-Up. Für die Indians ist die Partie gegen Bayreuth der Auftakt in eine stressige Woche. Innerhalb von sieben Tagen finden drei Heimspiele statt. Nach der Partie gegen Bayreuth geht es am Sonntag zu den Heilbronner Falken, ehe am Dienstag Stuttgart in der ALPHA COOLING-Arena erwartet wird. Am Freitag, 28.11. ist dann Füssen zu Gast am Hühnerberg.

Der Gegner: onesto Tigers Bayreuth

Die Franken sind zur Zeit blendend in Form. Sechs Siege aus den letzten sieben Spielen, darunter auch ein Derbyerfolg gegen Selb – bei den Tigers läuft’s. Mit Kyle Bollers haben die Schwarz-Gelben einen der besten Angreifer in ihren Reihen. Auch Sam Verelst und Aidan Brown punkten gut. Dominik Piskor ist als ehemaliger Indians-Akteur ebenfalls bekannt, im Tor der Gäste steht mit Maximilian Meier der Bruder von ECDC-Stürmer Tobi. Obwohl die Tigers in den Special-Teams keine allzu guten Werte aufweisen, haben sie es wohl ihrer Chancenauswertung zu verdanken, dass sie mittlerweile Rang 6 erreicht haben. Sie weisen aktuell die beste Schussquote im Süden auf.

Karten für die Partie am Freitagabend sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Partie gegen Bayreuth startet um 20 Uhr, die Abendkasse sowie die Stadiontore öffnen eine Stunde vor dem ersten Bully.

Am Sonntag geht es für die Memminger dann zu den Heilbronner Falken. Der HEC ist, wie in den Vorjahren, eines der Top-Teams der Liga. Nach den Querelen im Sommer läuft es sportlich wieder hervorragend. Hauptverantwortlich dafür ist das kongeniale Duo aus Nordamerika: Nolan Ritchie und Calder Anderson sind auch in diesem Jahr wieder ganz vorn in der Scorerliste aufzufinden. Auch sonst hat der amtierende Süd-Meister einiges an Qualität aufzubieten. Mit Patrick Berger steht einer der konstantesten und stärksten Torhüter zur Verfügung, Ex-Indianer Paul Fabian fällt verletzt aus. Insgesamt können die Falken vor dem Wochenende elf Siege in Folge aufweisen. In Heilbronn tun sich die Indians immer sehr schwer, werden aber trotzdem alles daran setzen den Lauf der Falken irgendwie zu stoppen. Bully in Heilbronn ist um 17 Uhr, Plätze im Fanbus sind noch verfügbar. Im PUCK wird das Spiel kostenfrei übertragen.

