Indians empfangen Peiting am â€žBlaulichttagâ€œ

Memmingen. (mfr) Die Indians gehen als Spitzenreiter in das kommende Wochenende. Am Freitag kommt es bereits zum Heimspiel gegen den EC Peiting. Der Hühnerberg...

Memmingen. (mfr) Die Indians gehen als Spitzenreiter in das kommende Wochenende.

Am Freitag kommt es bereits zum Heimspiel gegen den EC Peiting. Der Hühnerberg dürfte am „ECDC-Blaulichttag“ sehr gut gefüllt sein. Mehrere hundert Hilfs- und Rettungskräfte sind der Indians-Einladung gefolgt und werden die Partie besuchen. Karten sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.

Mit dem Duell gegen den EC Peiting starten die Indians ins nächste Wochenende der Oberliga-Süd. Die Gäste aus Oberbayern kommen mit einem 12:2 Erfolg im Rücken in die Maustadt. Am letzten Sonntag konnte der ECP Bayreuth in eigener Halle förmlich aus dem Stadion schießen, nun wollen sie den aktuellen Tabellenführer aus Memmingen die Heim-Party vermiesen. Peiting, die bereits gegen Stuttgart und Lindau gewinnen konnten, steht aktuell aus Rang 6 der Tabelle. In der teaminternen Scorerwertung gibt es keine wirklichen Überraschungen. Mit Felix Brassard steht einer der besten Punktesammler der Liga bereits wieder auf Rang 1. Auch Sam Payeur, Thomas Heger und der neuverpflichtete Martin Hlozek überzeugten bislang. Die Rot-Blauen konnten im Sommer vor allem in der Defensive ordentlich nachlegen. Mit Felix Linden und Simon Mayr sicherte man sich zwei erfahrene Defender vom Rivalen aus Garmisch, die vor dem Torwartduo Fiedler & Magg zusätzliche Stabilität bringen sollen. Trainer John Sicinski kann insgesamt auf eine sehr eingespielte Mannschaft zurückgreifen, mit Brett Ouderkirk (nun in Heilbronn) muss man aber auch einen schmerzhaften Abgang kompensieren. Mit dem Kanadier Colin van den Hurk nimmt ein Verteidiger seine dritte Kontingentstelle ein.

Die Indians freuen sich hingegen nicht nur über die Tabellenführung sondern auch über die bevorstehende Rückkehr von Milan Pfalzer und Jayden Schubert, die beide zuletzt pausieren mussten. So hofft Trainer Daniel Huhn, am Wochenende vier Reihen aufbieten zu können.

An Unterstützung von Seiten der Zuschauer wird es dabei definitiv nicht mangeln. Bis Mittwoch Nachmittag hatten sich bereits rund 400 Hilfs- und Rettungskräfte aus der Region angekündigt. Die Indians hatten für Freitag alle ehrenamtlichen Helfer dieser Organisationen zum Spiel eingeladen. Am traditionellen Blaulichttag soll den Helfern für deren unermüdlichen Einsatz gedankt werden. Der ECDC rechnet mit einer Kulisse von weit über 2000 Zuschauern. Karten sollten daher bereits im Vorverkauf geordert werden. Tickets sind dort und an den Abendkassen in ausreichender Anzahl erhältlich.