Indians empfangen Bayreuth: Heimspiel-Wochenende beim ECDC

Artikel anhören Memmingen. (mfr) Mit einer Partie gegen die Bayreuth Tigers eröffnen die Memminger Indians das Wochenende der Heimspiele. Schon am Sonntag folgt das...

Artikel anhören Artikel anhören

Memmingen. (mfr) Mit einer Partie gegen die Bayreuth Tigers eröffnen die Memminger Indians das Wochenende der Heimspiele.

Schon am Sonntag folgt das Aufeinandertreffen mit den Lindau Islanders, ebenfalls am Hühnerberg. Dauerkarten-Inhaber des ECDC können bei einer der Begegnungen kostenlos eine Begleitperson mit ins Stadion bringen.

Das nächste Topspiel für die Indians steht vor der Tür: Unterlagen die Memminger am Sonntag noch dem Top-Favoriten aus Weiden, so haben sie nun die Chance gegen einen direkten Konkurrenten um Platz 4 Punkte einzufahren. Nur wenige Zähler trennen beide Mannschaften, die sich bislang einmal in dieser Saison gegenüberstanden. Damals konnten die Indians in Franken knapp die Oberhand behalten. Auch das zweite Spiel wäre eigentlich in Bayreuth ausgetragen worden, Probleme mit der Eisfläche machten aber einen Tausch des Heimrechts notwendig, sodass die zweite Partie beider Teams nun am Hühnerberg stattfindet. Bei den Indians steht noch ein dickes Fragezeichen hinter dem Einsatz von Maxim Mastic. Der junge Verteidiger musste das letzte Spiel vorzeitig beenden und wagte erst am Donnerstag wieder Gehversuche auf dem Eis. Sicher fehlen wird den Rot-Weißen hingegen Pascal Dopatka. Der Angreifer fällt auf unbestimmte Zeit mit einer Handverletzung aus, eine genaue Untersuchung steht noch bevor. Doch auch mit möglichen Ausfällen wollen die Indians die Punkte am Hühnerberg behalten. Gegen den Tabellennachbarn wird allerdings ein ähnlich konzentrierter Auftritt wie gegen Weiden zuletzt notwendig sein. Die Maustädter hoffen hierbei auch auf die Unterstützung der Anhänger, welche zuletzt in Scharen an den Hühnerberg strömten.

Der Gegner: Bayreuth (Freitag, 20 Uhr)

Die Bayreuth Tigers kommen, nach vielen Turbulenzen rund um die Organisation, inmitten eines sportlichen Aufschwungs an den Hühnerberg. Nach etwas holprigem Start mussten die Tigers zuletzt nur noch gegen die Spitzenteams Weiden und Deggendorf Punkte abgeben. Eine Serie, welche sie auch auf Platz 4, knapp hinter den Indians, geführt hat. Prunkstück der Franken ist die erste Sturmformation, welche meist von den Kontingentspielern David Stach, Eetu Elo und Andree Hult gebildet wird. Diese drei Angreifer, welche auch die Topscorer im Team sind, gilt es unter Kontrolle zu bekommen. Als besonders treffsicher erweist sich bislang auch der nachverpflichtete Ex-Indianer Mark Ledlin. Er kommt auf 6 Tore in 6 Spielen. Aber auch die Defensive der Bayreuther kann sich mehr als sehen lassen. Mit Steffen Tölzer und Aaron Reinig laufen zwei amtierende Oberliga-Meister im gelb-schwarzen Trikot auf, Tomas Schmidt war einer der gefragtesten Verteidiger der letzten Transferphase. Mit Rich Chernomaz verfügen die Tigers außerdem über einen DEL-erfahrenen Trainerfuchs an der Bande, der von Marc Vorderbrüggen unterstützt wird.

Tickets erhältlich: Bring-a-Friend-Aktion am Freitag

Als besondere Aktion zum Topspiel sind alle Dauerkarten-Inhaber der Indians aufgerufen, Freunde, Bekannte oder Verwandte mit zum Spiel zu nehmen. Gegen Vorlage der Dauerkarte erhalten sie an der Abendkasse einmalig eine kostenlose Stehplatz-Karte, mit welcher dann eine weitere Person freien Eintritt am Hühnerberg erhält. Sollte die Aktion am Freitag nicht in Anspruch genommen werden, so kann das Bring-a-Friend-Ticket auch zwei Tage später beim Heim-Derby gegen Lindau (18:30 Uhr) eingelöst werden.

Karten aller Kategorien sind für beide Spiele bereits im Vorverkauf erhältlich. Diese können online oder am Spieltag an den Abendkassen erworben werden.

Zweites Heimspiel am Sonntag: Derby gegen Lindau

Memmingen (mfr). Nach dem Aufeinandertreffen mit den Bayreuth Tigers steht auch am Sonntag eine Heimpartie für die Indians an. Ab 18:30 Uhr treffen sie dann auf die Lindau Islanders, welche bereits vor rund zwei Wochen am Hühnerberg zu Gast waren. Damals konnten sich die Indians knapp durchsetzen. Karten für das Derby gegen den EVL sind im Vorverkauf erhältlich.

Auch das zweite Heimspiel an diesem Wochenende hat es in sich. Am Sonntagabend empfangen die Indians den EV Lindau zum nächsten Derby am Hühnerberg. Die Partie gegen das Team vom Bodensee beginnt um 18:30 Uhr, eine Anfangszeit welche ligenweit aufgrund des Deutschland Cups angesetzt wurde. Allgemein ist die Oberliga-Süd die einzige Profi-Liga, welche an diesem Wochenende im Spielbetrieb ist. DEL, DEL2 sowie die Oberliga-Nord haben allesamt spielfrei. Bereits vor gut zwei Wochen, also beide Mannschaften das letzte Mal aufeinandertrafen, bekamen die Zuschauer eine sehr enge und hart umkämpfte Partie zu sehen. Mit 6:4 setzten sich die Indians damals durch, der letzte Treffer fiel dabei erst wenige Sekunden vor dem Ende. Wenn es nach den Indians geht, könnten sie dieses Mal sicherlich auf Spannung dieser Art verzichten, dass es gegen die Islanders aber ein hartes Stück Arbeit wird, ist allen in der Maustadt klar. Im Kampf um Platz 4 benötigt der ECDC aber jeden Punkt, vor allem zuhause solle daher ein Erfolg eingefahren werden.

Der Gegner: Lindau (Sonntag, 18:30 Uhr)

Die Islanders kommen immer besser in Fahrt. Von den letzten Spielen musste man sich nur Bayreuth geschlagen geben, unter anderem der Tabellenzweite aus Deggendorf wurde besiegt. Vor dem Wochenende hat sich der EVL daher auch auf Rang 8 nach oben gearbeitet, mit Tuchfühlung zu den direkten Playoff-Rängen. Das Team wurde im Sommer allgemein gut verstärkt. Auch wenn sie nun auf einen der Topscorer, US-Amerikaner Walker Sommer, verzichten müssen, verfügen sie mit Nico Strodel, Vincenz Mayer oder Adriano Carciola über sehr starke Scorer. Neben Nico Strodel laufen mit Marc Hofmann und Eric Bergen auch zwei weitere Spieler mit Memminger Vergangenheit beim EVL auf.

Tickets erhältlich: Bring-a-Friend-Aktion am Wochenende

Auch beim zweiten Spiel des Wochenendes sind alle Dauerkarten-Inhaber der Indians, die von der Aktion nicht bereits am Freitag Gebrauch gemacht haben, noch einmal aufgerufen, Freunde, Bekannte oder Verwandte mit zum Spiel zu nehmen. Gegen Vorlage der Dauerkarte erhalten sie an der Abendkasse einmalig eine kostenlose Stehplatz-Karte, mit welcher dann eine weitere Person freien Eintritt am Hühnerberg erhält. Dies ist nur bei einem Heimspiel am Wochenende möglich. Karten aller Kategorien sind für das Derby am Sonntag bereits im Vorverkauf erhältlich. Diese können online oder am Spieltag an den Abendkassen erworben werden.

6621 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten