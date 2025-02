Indians empfangen Bayreuth am Valentinstag

Memmingen. (mfr) Am Freitagabend sind die Memminger Indians wieder in der heimischen ALPHA COOLING-Arena gefordert.

Zu Gast sind ab 20 Uhr die Onesto Tigers aus Bayreuth. Für den ECDC zählen nur drei Punkte, will man nochmals den dritten Platz angreifen. Los geht’s um 20 Uhr, Frauen haben am Valentinstag freien Eintritt zur Partie.

Die Gäste aus Bayreuth durchlaufen zur Zeit eine schwere Phase. Nach chaotischem Sommer, gingen die Verantwortlichen voller Elan in die Saison. Mittlerweile findet man sich auf dem vorletzten Platz wieder. Zu den zuletzt nicht erfreulichen sportlichen Resultaten kam mittlerweile auch noch eine Krankheits- und Verletztenwelle hinzu. Die Vorzeichen aus Sicht der Franken sind also nicht besonders rosig, trotzdem müssen die Indianer gewarnt sein. Die bisherigen Ergebnisse gegen den Schwarz-Gelben waren allesamt nicht wirklich berauschend. Eine Heimniederlage sowie zwei eher knappe Erfolge in Bayreuth stehen in der Memminger Bilanz.

Das soll am kommenden Freitag anders werden, vor allem im Hinblick auf die bald startenden Playoffs wollen sich die Indians nicht mehr aus der Bahn werfen lassen. Die Chancen auf Platz 3, und damit die vermeintlich bessere Ausgangslage, bestehen zwar noch immer, sind aber nach dem Deggendorfer Erfolg gegen Bietigheim zuletzt deutlich gesunken. Personell dürfte Trainer Daniel Huhn am Wochenende fast aus dem Vollen schöpfen können. Eddy Homjakovs wird weiter fehlen, auch wenn seine Genesung gut voranschreitet. Dominik Meisinger musste zuletzt krank passen, er ist weiter fraglich. Sollte alles nach Plan verlaufen, so könnte am Freitag auch ein neues Gesicht am Hühnerberg auflaufen. Die Indians befinden sich in den letzten Zügen einer potenziellen Neuverpflichtung, die das Team ergänzen soll.

Frauen erhalten freien Eintritt

Am Valentinstag gibt es für alle weiblichen Zuschauer eine besondere Aktion. Der Eintritt für Frauen zum Spiel gegen Bayreuth ist frei (gültig für Stehplätze). Hierfür können an der Abendkasse Freikarten abgeholt werden, die zum Besuch des Spiels berechtigen. Zusätzlich wird in der Halle noch ein Getränkespecial geben. Die Partie beginnt um 20 Uhr, Karten sind im Vorverkauf erhältlich.

Am Sonntagabend geht es für die Maustädter zum Tabellenschlusslicht nach Stuttgart. Die Rebels sind zur Zeit aber hervorragend in Form und konnten die letzten Partien deutlich für sich entscheiden. So konnte u.a. das Team aus Garmisch in der heimischen Eishalle besiegt werden. Hervorstechend im Team aus der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg sind Ex-Indianer Jannik Herm und Angreifer Matt Pistilli. Anspielzeit am Sonntag ist um 17 Uhr. Die Partien am Wochenende werden live auf SpradeTV übertragen.

