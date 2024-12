Indians drehen Partie in Peiting – Weihnachtsspiel gegen HÃ¶chstadt

Memmingen. (fl/mfr) Dem ECDC Memmingen gelang ein wichtiger Auswärtserfolg beim EC Peiting. Nach einem 0:2 Rückstand drehten die Indians das Spiel und siegten am...

Memmingen. (fl/mfr) Dem ECDC Memmingen gelang ein wichtiger Auswärtserfolg beim EC Peiting.

Nach einem 0:2 Rückstand drehten die Indians das Spiel und siegten am Ende verdient mit 6:3. Weiter geht es am Zweiten Weihnachtsfeiertag. Dann kommt der Höchstadter EC zum Klassiker in die ALPHA COOLING-Arena. Spielbeginn ist um 18 Uhr, Tickets sind bereits erhältlich.

Der ECDC startete mit unverändertem Line-Up, wie bereits am Freitag gegen die Tölzer Löwen, ins Spiel. Die Indianer erwarteten eine schwere und unangenehme Partie beim ECP, zweimal ging es in dieser Saison bislang in die Overtime gegen die Hausherren. In einem torlosen ersten Drittel schenkten sich beide Teams nichts. Chancen gab es auf beiden Seiten. Die Indians hatten dabei aber leichte spielerische Vorteile.

Das zweite Drittel startete aus Indianer-Sicht eher holprig. Der EC Peiting ging an diesem Abend erstmals in Führung. Thomas Heger arbeitete die Scheibe hinter die Linie. Keine zwei Minuten später klingelte es dann erneut im Gehäuse der Indians. In Überzahl jagte Simon Mayr den Puck zum 2:0 in den Winkel. Das Blatt sollte sich aber wenden. Die Maustädter verkürzten durch Tyler Spurgeon auf 1:2. Markus Lillich bediente den Kapitän der Memminger, der souverän vollstreckte. Nun stabilisierte sich das Spiel des ECDC und das Team von Daniel Huhn kontrollierte von nun an die Partie. Keine Minute später war es Matej Pekr, der nach Querpass von Eddy Homjakovs zum 2:2 traf. Und es kam noch besser. Jayden Schubert war nach einem Abpraller zur Stelle und besorgte die erstmalige Führung für die Indians, die Peiting nun vollends im Griff hatten. Mit dem Spielstand ging es in die letzte Pause, auch wenn fast noch Treffer Nummer 4 gefallen wäre.

Im letzten Drittel ließ der ECDC nicht mehr viel anbrennen. Die Memminger bauten die Führung weiter aus. Markus Lillich setzte die Scheibe zum 4:2 ins linke obere Eck. Wenige Minuten später vollendete Tobi Meier frei vor dem Tor zum 5:2. Zwar kam der ECP kurz vor Schluss noch durch Felix Brassard auf 3:5 heran, doch das änderte am Sieg der Indianer nichts mehr. Dominik Meisinger sorgte per Empty Net Goal zum 6:3 für den Schlusspunkt.

Höchstadt kommt zum Weihnachtsspiel

Am Zweiten Weihnachtsfeiertag folgt nun das nächste Heimspiel am Hühnerberg. Es kommt zum Klassiker gegen den Rivalen aus Höchstadt. Puck Drop ist um 18:00 Uhr in der ALPHA COOLING-Arena. Die Gäste aus Franken sind zur Zeit eines der heißesten Teams der Liga. Trotz widriger Bedingungen in der Vorbereitung und zu Saisonbeginn arbeiteten sich die Panzerechsen in der Tabelle immer weiter nach oben. Mittlerweile sind sie bereits auf Platz 6 angekommen, und das trotz wochenlanger Heimspiel-Abstinenz. Der HEC musste in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche Partien nachholen und ein großes Pensum absolvieren, der neue Trainer Morgan Persson scheint alles richtig zu machen. Siege über Peiting, Garmisch und Bayreuth stehen zuletzt zu Buche, Spitzenreiter Bietigheim musste man sich erst in der Verlängerung geschlagen geben. Die bisherigen Duelle endeten jeweils mit Auswärtserfolgen beider Teams, eine Bilanz, welche die Indians am zweiten Weihnachtsfeiertag gerne ändern wollen. Ein besonderes Augenmerk muss dabei auf die Topscorer Anton Seewald, Klavs Planics und Jake Fardoe gelegt werden. Karten für den Klassiker gegen die Alligators sind bereits online im VVK erhältlich. Die Indians erwarten erneut eine Kulisse von deutlich über 2000 Zuschauern. Am kommenden Samstag findet dann noch ein weiteres Highlight statt. Über 1000 Memminger und insgesamt 18 Busse werden die Indians zum letzten Auswärtsspiel des Kalenderjahres nach Bietigheim begleiten.

EC Peiting vs ECDC Memmingen 3:6 (0:0/2:3/1:3)

Tore: 1:0 (25.) Heger (Habermann, Brassard), 2:0 (26.) Mayr (Brassard, Hanke, 5-4), 2:1 (28.) Spurgeon (Lillich, Svedlund), 2:2 (29.) Pekr (Homjakovs), 2:3 (31.) Schubert (Schmidbauer, Kurz), 2:4 (48.) Lillich (Spurgeon, Kurz), 2:5 (52.) Meier (Schubert, Dopatka), 3:5 (58.) Brassard (Heger), 3:6 (60.) Meisinger (Svedlund)

Strafminuten: Peiting 8–Memmingen 10

