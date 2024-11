Indians bezwingen die TÃ¶lzer LÃ¶wen: Am Dienstag in Garmisch

Memmingen (fl/mfr). Der ECDC Memmingen holte am Sonntagabend weitere drei Punkte am heimischen Hühnerberg. Gegen die Tölzer Löwen gab man eine 0:3 Führung her,...

Memmingen (fl/mfr). Der ECDC Memmingen holte am Sonntagabend weitere drei Punkte am heimischen Hühnerberg.

Gegen die Tölzer Löwen gab man eine 0:3 Führung her, konnte das Spiel aber dennoch mit 4:3 für sich entscheiden. Weiter geht es am Dienstag in Garmisch-Partenkirchen, das nächste Heimspiel findet am kommenden Sonntag gegen Füssen statt.

Milan Pfalzer kehrte nach seiner Sperre wieder zurück ins Aufgebot, ansonsten änderte sich am Line-Up im Vergleich zum Freitagsspiel nichts. Die Indians erwischten einen guten Start und machten von Anfang an viel Druck. Jayden Schubert traf früh auf Vorarbeit von Tobi Meier zum 1:0. Wenige Minuten später legte Matej Pekr zum 2:0 für den ECDC nach. Die Rot-Weißen hatten das Spielgeschehen im Griff und weitere gute Möglichkeiten zu erhöhen. Es blieb aber vorerst beim 2:0 nach dem ersten Drittel.

Im Mitteldrittel hatten die Hausherren weiterhin mehr Spielanteile. Die Löwen wiederum waren bemüht mit dem Anschlusstreffer wieder ins Spiel zu finden. Zunächst aber erhöhte Patrick Kurz mit einem platzierten Schuss zum 3:0 für Memmingen, ehe Bad Tölz den 1:3 Anschlusstreffer in doppelter Überzahl kurz vor Ende des zweiten Drittels erzielte.

Zu Beginn des letzten Drittels erwischte es die Indians dann kalt. Die Tölzer Löwen glich durch zwei schnelle Treffer in Überzahl aus und stellten das Spiel auf den Kopf. Die Partie war nun wieder auf Messers Schneide und wurde zunehmend ruppiger. Die Indians schafften es dennoch durch Brett Schaefer in Überzahl das Spiel mit 4:3 für sich zu entscheiden. Damit setzen sich die Memminger von den Oberbayern in der Tabelle ab und festigen ihren Platz unter den Top 4.

In der kommenden Woche geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Dienstag reisen die Indianer an die Zugspitze zum SC Riessersee. Das Team von der Zugspitze hatte am Sonntag spielfrei, zuvor gab es eine schmerzhafte Derbyniederlage gegen den letzten Memminger Gegner. In Bad Tölz musste sich der SCR vor vollem Haus deutlich geschlagen geben. Ein bitterer Abend für die Blau-Weißen, welcher sicherlich auf Wiedergutmachung aus sind. Auch insgesamt läuft es beim Traditionsclub noch nicht rund. Platz 9 in der Tabelle ist und kann nicht der Anspruch beim mehrmaligen Deutschen Meister sein, was auch am nervösen Umfeld abzulesen ist. Topscorer im Team ist mit Robin Soudek die wohl größte Konstante in Blau und Weiß. Der Angreifer musste zuletzt aber auf seinen kongenialen Partner, Lubor Dibelka verzichten. Der Routinier droht auch weiter auszufallen, was eine große Schwächung für die Garmischer darstellt. Trotzdem verfügen diese mit Andreas Mechel im Tor, Jan Pietsch in der Verteidigung und Alex Höller im Angriff über namhafte Akteure. Die Kontingentspieler Fergus und Gendunov punkten ebenfalls ordentlich und sollen mit den erwähnten Kräften das restliche Team mitziehen. Spielbeginn am Dienstagabend ist um 20 Uhr, SpradeTV überträgt live. Am Freitag geht es dann erneut in die Ferne, dieses Mal zum Höchstadter EC. Anmeldungen für den Fanbus nach Franken sind noch möglich, die Partie gegen die Panzerechsen findet um 20:00 Uhr statt. Das nächste Heimspiel am Hühnerberg gibt es am kommenden Sonntag. Der EV Füssen ist dann ab 18:00 Uhr zum Allgäu-Derby in der ALPHA COOLING-Arena zu Gast. Tickets für dieses Spiel sind bereits online im VVK erhältlich.

ECDC Memmingen vs Tölzer Löwen 4:3 (2:0/1:1/1:2)

Tore: 1:0 (3.) Schubert (Meier), 2:0 (8.) Pekr (Homjakovs, Svedlund), 3:0 (37.) Kurz (Meier, Peleikis), 3:1 (40.) Edfelder (Schlager, Hörmann, 5-3), 3:2 (41.) Schönberger (Schüpping, Schlager, 5-4), 3:3 (43.) Spöttel (Schüpping, Edfelder ,5-4), 4:3 (54.) Schaefer ( Peleikis, Lillich ,5-4)

Strafminuten: Memmingen 10 – Bad Tölz 8

Zuschauer: 2038

