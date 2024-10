Indians bezwingen Bietigheim in der Overtime

Memmingen. (PM Indians) Das Topspiel zwischen dem ECDC Memmingen und dem DEL2-Absteiger aus Bietigheim endete mit 2:1 n.V. für die Indians. Damit holten die...

Memmingen. (PM Indians) Das Topspiel zwischen dem ECDC Memmingen und dem DEL2-Absteiger aus Bietigheim endete mit 2:1 n.V. für die Indians.

Damit holten die Memminger den nächsten Sieg in der Ferne. Weiter geht es am Freitag in Füssen um 19:30 Uhr.

Der ECDC musste weiterhin auf Milan Pfalzer und Jayden Schubert verzichten. Aus Kaufbeuren stieß Bence Farkas zum Line-Up hinzu. Das erste Drittel verlief zuerst recht ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Indians. Gegen Mitte des ersten Drittels kippte das Geschehen immer mehr auf die Seite der Memminger, die nun spielerisch Vorteile hatten. Es blieb nach den ersten zwanzig Minuten aber beim 0:0 zwischen den Indians und den Steelers.

Im Mitteldrittel schalteten beide Teams offensiv einen Gang höher, was zu einer Vielzahl von Torchancen auf beiden Seiten führte und die Goalies in den Fokus rückten. Den Indians gelang es in Überzahl durch Tyler Spurgeon mit 1:0 in Führung zu gehen (27.Minute). Bietigheim verpasste es mehrmals in Überzahl den Ausgleich zu erzielen.

Dieser gelang den Steelers im letzten Drittel. Sören Sturm traf zum 1:1, per Nachschuss, für die Hausherren. Dieser Treffer zeigte Wirkung bei Bietigheim und das Momentum kippte in Richtung der Gastgeber. Die Indians waren defensiv gefordert, erst nach einigen Minuten Druck der Gastgeber wurde die Partie wieder ausgeglichener und es ging in die Verlängerung.

In der Overtime sicherten sich dann die Maustädter den Zusatzpunkt. Einen individuellen Fehler nutzte Eddy Homjakovs nach rund einer Minute zum 2:1 n.V. aus.

Auswärts in Füssen

Weiter geht es für die Indians bereits am Freitag in Füssen. Spielbeginn am Kobelhang ist um 19:30 Uhr. Die Gastgeber stehen, etwas überraschend, bislang auf einem sehr guten 4. Tabellenplatz. Drei Siege aus fünf Partien stehen für die Ostallgäuer bislang zu Buche. Am Mittwoch gelang den Gelb-Schwarzen ein Sieg in Peiting, zuvor konnten bereits Passau und Bayreuth bezwungen werden. Trotz Ausfall von Top-Verteidiger Bureau-Blais ist der EVF also sehr gut in der neuen Spielzeit angekommen und wird den Indians das Leben so schwer wie möglich machen wollen. Leistungsträger im Team sind die verbleibenden Kontingentspieler Bauer Neudecker und William Jerry sowie Topscorer Julian Straub. Im Tor ist Füssen ebenfalls stark besetzt, egal ob Stammtorhüter Hötzinger oder Förderlizenzspieler Babulis den Start erhalten.

Für die Indians gilt es am Freitag die Konzentration möglichst hoch zu halten. Trotz hartem Programm zum Saisonstart sollen auch in Füssen die Punkte eingefahren werden. Auch und gerade aufgrund der Tatsache, dass sich der ECDC in den vergangenen Jahren oftmals sehr schwer tat beim Derbygegner zu gewinnen, sind die Memminger gewarnt. Voraussichtlich werden die Rot-Weißen mit der selben Aufstellung wie zuletzt antreten.

Das nächste Heimspiel findet dann bereits am Sonntag statt. Um 18 Uhr ist der SC Riessersee am Hühnerberg zu Gast. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Bietigheim Steelers – ECDC Memmingen 1:2n.V. (0:0/0:1/1:0/0:1)

Tore: 0:1 (28.) Spurgeon (Lillich, Svedlund, 5-4), 1:1 (44.) Sturm (Racuk, Nemec), 1:2 (61.) Homjakovs (Pekr, GWG).

Strafminuten: Bietigheim 12 – Memmingen 10

ECDC Memmingen: Flott-Kucis (Eisenhut) – Svedlund, Meisinger; Kurz, Schmidbauer; Peleikis, Ettwein; Homann – Pekr, Homjakovs, Fominych; Meier, Spurgeon, Lillich; Dopatka, Schaefer, Christmann; Fabian, Farkas.