Indians auf weiter Fahrt: Am Freitag zu Gast in Passau

Memmingen. (PM Indians) Mit den Passau Black Hawks bekommen es die Indians mit einem unangenehmen Gegner zu tun.

Das Team aus Niederbayern hat die Memminger in der Vergangenheit mehrmals geärgert, die Indians brauchen die Punkte, um am Spitzenreiter Bietigheim auf den Fersen zu bleiben. Am Sonntag folgt das Spiel der beiden Tabellenersten am Hühnerberg, Karten sind bereits erhältlich.

Die Black Hawks kommen mit dem Schwung eines Derbysiegs in das Spiel gegen die Indians. Vor kurzem wurde der Deggendorfer SC in der heimischen Arena besiegt. Der Erfolg war aus Sicht der Passauer aber teuer erkauft, Kapitän Rene Röthke verletzte sich und fällt für den Rest der Saison aus. Ein Ausfall der schmerzt, wer den Teamleader ersetzen kann, muss sich in den kommenden Spielen zeigen. Es ist nicht der erste Ausfall, den das Team von Trainer Vogl erleiden musste. Auf der Kontingentposition gab es bereits verletzungsbedingt eine Neubesetzung. Carter Popoff ist zurück in der Drei-Flüsse-Stadt und schlug bislang bereits voll ein. Der ehemalige Black Hawk, der letztes Jahr in Deggendorf auflief, sorgte bereits in wenigen Einsatzminuten für mehrere Scorerpunkte, kein Wunder, dass die Hoffnungen der Verantwortlichen und Fans auf ihm ruhen.

Ein weiterer Leistungsträger bei den Hausherren ist Ex-Indians-Goalie Marco Eisenhut. Der langjährige Memminger rettete den Schwarz-Roten bereits mehrmals wichtige Zähler. Topscorer im Team sind Routinier Andrew Schembri sowie Nicolas Sauer.

Das Spiel am Freitagabend beginnt um 19:30 Uhr und wird live auf SpradeTV übertragen. Das nächste Heimspiel steigt dann am Sonntagabend (18 Uhr) gegen die Bietigheim Steelers. Der aktuelle Tabellenführer, der am Freitag spielfrei ist, lag vor dem Wochenende einen Zähler vor den Indians. Es wird also ein Topspiel um die Tabellenführung geben.

Karten für die Partie sind bereits im VVK erhältlich, die Indians raten dringend dazu diesen zu nutzen, um Wartezeiten zu vermeiden. Vor allem Sitzplätze dürften zeitnah nur noch in sehr ausgewählten Bereichen erhältlich sein.

