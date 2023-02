Indians auf Rang 6: Heimsieg gegen FÃ¼ssen

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen konnte mit einem wichtigen 5:1 Sieg über den EV Füssen auf Platz 6 der Tabelle klettern und steht damit...

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen konnte mit einem wichtigen 5:1 Sieg über den EV Füssen auf Platz 6 der Tabelle klettern und steht damit auf einem direkten Playoff-Rang, den es nun in den verbleibenden Spielen zu verteidigen gilt.

Über 1700 Zuschauer sahen die Partie am Hühnerberg, das nächste Heimspiel findet am kommenden Sonntag gegen Höchstadt statt.

Mit dem gleichen Aufgebot wie bereits in Peiting legten die Memminger gegen die Ostallgäuer los. Memmingen war im ersten Drittel die überlegene Mannschaft, die sich gegen die Gäste vom Kobelhang aber trotzdem zunächst schwer tat. Auch der EVF prüfte Leon Meder im Indians-Gehäuse ein ums andere Mal. Doch die Maustädter schafften es vor der ersten Drittelpause in Führung zu gehen. Sergei Topol und Pascal Dopatka sorgten mit ihren Treffern für das 2:0.

Im zweiten Drittel machten die Hausherren dann schon den Sack zu, auch wenn der EV Füssen zunächst durch Kaiser auf 1:2 verkürzte. Der ECDC schaltete nun einen Gang höher und erhöhte, glücklich aber doch folgerichtig, durch Marcus Marsall auf 3:1. Matej Pekr traf Minuten später zum 4:1, wurde aber zuvor durch einem Sahnepass von Jaro Hafenrichter in Szene gesetzt. Das 5:1 von Dominik Meisinger in Überzahl wann dann bereits die Vorentscheidung. Mit diesem Ergebnis gingen beiden Mannschaften in die letzte Pause des Abends.

Im letzten Drittel verwalteten die Indianer ihre Führung, hätten aber durchaus noch Chancen gehabt ein höheres Ergebnis zu erzielen. Am Ende gewannen die Memminger verdient mit 5:1 gegen den EV Füssen. Damit steht das Team von Daniel Huhn auf dem wichtigen Tabellenplatz 6, der aktuell eine direkte Playoff-Teilnahme für den ECDC bedeuten würde.

Doch im Endspurt im Kampf um die Endrunde in der Oberliga bleibt es weiterhin spannend. Die Maustädter stehen bereits am kommenden Wochenende vor weiteren schweren Aufgaben. Am Freitag geht die Reise an die Zugspitze zum SC Riessersee, der sich zur Zeit auf dem vierten Tabellenplatz wiederfindet. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr. Das nächste wichtige Heimspiel am Hühnerberg findet dann am Sonntag um 18:00 Uhr statt. Dann kommen die Alligators aus Höchstadt (5.) in die Maustadt. Karten für die Begegnung sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

ECDC Memmingen – EV Füssen 5:1 (2:0/3:1/0:0)

Tore: 1:0 (15.) Topol (Pekr, Johnston), 2:0 (17.) Dopatka, 2:1 (26.) Kaiser (Dalldush, Seitz), 3:1 (29.) Marsall (Mastic), 4:1 (31.) Pekr (Hafenrichter, Mastic), 5:1 (32.) Meisinger (Hafenrichter, Pekr, 5-4).

Strafminuten: Memmingen 2 – Füssen 10

Zuschauer: 1737

