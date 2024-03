Indians auch in Spiel 3 erfolglos: Nun folgt ein Heimspiel Matchball

Memmingen. (fl) Wieder einiges investiert, dennoch reicht es am Ende nicht für den Sieg in Spiel 3 bei den Heilbronner Falken. Mit einer 1:4...

Memmingen. (fl) Wieder einiges investiert, dennoch reicht es am Ende nicht für den Sieg in Spiel 3 bei den Heilbronner Falken.

Mit einer 1:4 Niederlage verließen die Indianer das Eis und müssen, um die Serie am Leben zu erhalten, am Freitag vor eigenem Publikum gewinnen.

Es gab im Voraus eine positive Nachricht. Dominik Meisinger, dessen Saisonende eigentlich vor Wochen schon bekannt gegeben wurde, konnte durch einen unerwartet guten Heilungsverlauf doch nochmals eingreifen. Auch ansonsten waren alle Spieler einsatzfähig. Die Memminger kamen dementsprechend gut aus der Kabine und machten im ersten Drittel fast alles richtig. Lediglich die Chancenverwertung war, wie schon am Sonntag, das Manko bei den Rot-Weißen. Jaro Hafenrichter konnte einen schönen Spielzug zwar noch zum 1:0 abschließen (18.Minute), die Führung für die Indians hätte aber höher ausfallen können und auch müssen.

Im zweiten Drittel hatten die Indianer zu Beginn spielerisch weiterhin Übergewicht. Heilbronn aber nun mit einem aggressiveren Forechecking, störte die Indianer früh in der eigenen Zone und dämpfte das Memminger Offensivspiel etwas ab. Wieder schafften es die Falken das Spiel zu drehen. Zwei Treffer von Linus Wernerson Libäck stellten das Ergebnis auf 2:1 vor der Pause.

Im letzten Drittel wurde es etwas ruppiger und gegen Ende hin auch chaotischer. Beide Mannschaften mussten in den letzten Minuten einige Strafzeiten hinnehmen, welche vor allem die Rot-Weißen teilweise auf die Palme brachten. Die Indianer versuchten zwar den Ausgleichstreffer zu erzielen, doch Heilbronn brachte den Sieg souverän über die Bühne. Was folgte waren ein Empty Net Treffer von Oula Uski und ein weiteres Tor, nur wenige Sekunden vor dem Ende, zum 4:1 Endstand durch Sam Verelst.

Die Unterländer führen in der Serie damit mit 3:0 und haben bereits am Freitag in Memmingen die Chance mit einem Sieg ins Halbfinale einzuziehen. Um die Serie am Leben zu halten, sind die Indianer erneut auf ihre Fans am Hühnerberg angewiesen. Gemeinsam soll der Heimsieg und die Fortsetzung der Serie gelingen. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr. Karten sind online im VVK erhältlich.