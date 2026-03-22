Indianer-Duell: Memmingen gewinnt Spiel eins gegen Hannover

Memmingen. (PM Indians) Der ECDC Memmingen startete erfolgreich ins Viertelfinale.

Spiel 1 der Best-of-Seven-Serie gegen die Hannover Indians konnten die Indians mit 4:2 für sich entscheiden. Rund 2900 Zuschauer sahen die Begegnung am Hühnerberg. Am Sonntag geht es am Pferdeturm weiter.

Das Duell der beiden Indianerstämme versprach bereits im Vorfeld einiges an Spannung und hielt zunächst das, was vermutet wurde. Im ersten Drittel standen sich zwei taktisch gut eingestellte Mannschaften gegenüber, die sich in einer temporeichen und intensiven Partie nichts schenkten. Sowohl Memmingen als auch Hannover standen kompakt. Es war zunächst ein Abtasten, weshalb es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Nach der Pause brannten die Hausherren jedoch ein Feuerwerk ab. Nicht mal drei Minuten dauerte es, ehe die Maustädter den Spielstand auf 3:0 stellten. Brett Ouderkirk versenkte die Scheibe in Überzahl zum 1:0. Felix Brassard setzte darauf die Scheibe erneut in Überzahl unter die Latte, Markus Lillich traf noch zum 3:0. Die Indians machten daraufhin druckvoll weiter und hätten die Führung durchaus ausbauen können. Die Hannover Indians verkürzten jedoch und kamen durch Calder Anderson zum erstmaligen Torerfolg in dieser Serie. Mit dem Zwischenstand von 3:1 aus Sicht der Memminger ging es in die letzte Drittelpause.

Im letzten Drittel blieb das Team von Daniel Huhn das aktivere und agilere Team. Wichtig war dann der zweite Treffer von Felix Brassard. Der Kanadier schloss zum 4:1 ab und sorgte für eine Vorentscheidung am Hühnerberg.

Memmingen spielte weiterhin konzentriert und ließ nicht mehr viel anbrennen,auch wenn man gegen Ende des Spiels nochmals einen Gegentreffer hinnehmen musste. Tobias Möller erzielte in Überzahl das 2:4 für den EC Hannover, was zugleich der Schlusspunkt war. Damit ging Spiel 1 verdient an den ECDC Memmingen, der sich damit die Serienführung sicherte.

Am Sonntag kommt es zu Spiel 2 am Pferdeturm. Spielbeginn bei den Hannover Indians ist um 19:00. Es dürfte eine stimmungsvolle und intensive Begegnung bei den Niedersachsen werden. Das nächste Heimspiel findet am Dienstag statt. Puck Drop in der ALPHA COOLING-Arena ist um 19:30. Tickets sind bereits im VVK erhältlich.

ECDC Memmingen vs Hannover Indians 4:2 (0:0/3:1/1:1)

Tore: 1:0 (21.) Ouderkirk (Svedlund, Homjakovs, 5-4), 2:0 (23.) Brassard (Homjakovs, Spurgeon, 5-4), 3:0 (23.) Lillich (Fominych), 3:1 (31.) Anderson (Ritchie, Snetsinger), 4:1 (50.) Brassard (Spurgeon, Blake), 4:2 (59.) Möller (Gropp, Aubin, 5-4)

Strafminuten: Memmingen 10–Hannover 10

Zuschauer: 2906