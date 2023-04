In welchem Online-Casino gibt es das meiste Geld zu gewinnen?

Anzeige Eine Frage, die sich viele Spielerinnen und Spieler schon einmal gestellt haben, ist die folgende: Welches Online Casino gibt am meisten Geld? Und...

Eine Frage, die sich viele Spielerinnen und Spieler schon einmal gestellt haben, ist die folgende: Welches Online Casino gibt am meisten Geld? Und genau diese Frage wollen wir dir heute beantworten, denn wir haben uns einmal mit dem Thema Online Casinos mit hoher Auszahlungsquote beschäftigt und erklären dir, wie du in einem Casino am meisten Geld gewinnen kannst. Natürlich hatten wir bei diesem Artikel auch Hilfe von Experten, genauer gesagt von den Casino Experten von AustriaWin24.at, die uns bei Fragen rund um das Thema Glücksspiel und Online Casinos zur Seite standen. Aber wir wollen gar nicht lange um den heißen Brei reden, sondern direkt herausfinden in welchem Online Casino man das meiste Geld gewinnen kann.

Wie funktioniert so ein online Casino überhaupt?

Aber zuerst müssen wir eine ganz wichtige Frage beantworten: Wie funktionieren solche Online-Casinos überhaupt? Kann man als Spieler hier vielleicht irgendwelche Tricks oder Kniffe anwenden, um bei den Spielen eher zu gewinnen? Das werden wir dir im nächsten Abschnitt genauer erklären.

Online-Casinos funktionieren grob gesagt nach dem Zufallsprinzip, d.h. es ist letztlich reine Glückssache, ob man gewinnt oder verliert. Dieses Zufallsprinzip ist sogar staatlich vorgeschrieben. Das heißt, wer eine gültige Casinolizenz erwerben möchte, muss den staatlichen Behörden nachweisen können, dass seine Online Casinospiele auf dem Zufallsprinzip beruhen und der Spieler nicht betrogen wird.

Doch wie genau funktioniert das in Online-Casinos? Wichtig ist hier vor allem der sogenannte Zufallszahlengenerator. Dieser Zufallszahlengenerator ist ein Algorithmus, der Zufallszahlen erzeugt. Alle Spiele im Online Casino basieren dann auf diesen Zufallszahlen. Das heißt, es ist immer reiner Zufall, ob du in einem Casinospiel gewinnst oder verlierst, denn wie du jetzt weißt, werden die Zahlen von einem Algorithmus zufällig generiert. Dieser Algorithmus wird auch regelmäßig von staatlichen Behörden überprüft ob er noch so funktioniert wie er sollte.

Wir wissen jetzt, dass man ein Online-Casino nicht mit irgendwelchen Tricks oder Kniffen betrügen kann, weil es immer völlig zufällig funktioniert. Als Spieler weißt du jetzt, dass es kein Online-Casino gibt, in dem du garantiert das meiste Geld gewinnst, da es immer vom Zufall abhängt, aber es gibt einige Faktoren, die deinen Gewinn beeinflussen können. Diese werden wir im nächsten Abschnitt besprechen.

Diese Faktoren beeinflussen deinen Gewinn:

Schauen wir uns nun an, welche Faktoren deinen Gewinn beim Glücksspiel beeinflussen. Denn wenn du schon einmal in einem Casinospiel gewonnen hast, gibt es Faktoren, die deinen Gewinn beeinflussen. Diese haben wir dir im Folgenden kurz aufgelistet.

Dein Einsatz

Es macht einen großen Unterschied, mit welchem Einsatz du spielst: Je höher dein Einsatz beim Spiel ist, desto höher ist am Ende auch dein Gewinn. Wenn du also große Summen gewinnen willst, musst du mit einem relativ hohen Einsatz spielen.

Der Return to player Wert (RTP Wert)

Beim Spielen an Spielautomaten ist vor allem der RTP-Wert von Bedeutung. Diesen rtp-Wert kann man mit der Auszahlungsquote vergleichen. Denn der rtp-Wert oder besser gesagt der Return to Player-Wert gibt an, wie viel Geld du durchschnittlich an einem Spielautomaten zurückbekommst. Wenn du an einem Spielautomaten mit einem Einsatz von 10 € spielst, bekommst du nach X Spielen durchschnittlich 9,60 € zurück, wenn der RTP-Wert des Online Slots bei 96% liegt. Es sollte daher immer darauf geachtet werden, Spielautomaten mit einem relativ hohen RTP-Wert zu wählen.

Die online Casino Spiele

Ein weiterer Faktor, der deinen Gewinn beeinflusst, sind natürlich die Casinospiele, die du auf den Casinoseiten spielst. Denn die verschiedenen Spiele haben natürlich unterschiedliche Auszahlungsquoten. Denn es gibt Spiele bei denen du viel Geld gewinnen kannst und es gibt Spiele bei denen du weniger Geld gewinnen kannst. Gerade beim Roulette oder bei den sogenannten Jackpot Slots, auf die wir später noch zu sprechen kommen, kannst du relativ viel Geld gewinnen. Es kommt also auch darauf an welche Spiele du spielst und wie risikobereit du bist. Die profitabelsten Casino Spiele sind die folgenden:

Blackjack

Video Poker

Baccarat

Craps

Roulette

Online Slots

Der Hausvorteil in den online Casinos

Ein anderes Thema, über das wir sprechen sollten, ist der so genannte Hausvorteil. Online Casinos sind natürlich so konzipiert, dass das Haus immer gewinnt. Viele Spieler sind sich dessen aber nicht bewusst und so sind die meisten Casinospiele so konzipiert, dass die Gewinnchancen eher beim Casino als beim Spieler liegen. Du solltest also unbedingt daran denken, dass das Haus immer einen Vorteil hat, wenn du spielst. Damit wollen die Online-Casinos deine Gewinne so gering wie möglich halten, da diese für die Casinos natürlich Verluste bedeuten.

Progessive Jackpotslots

Wenn Du aber in Online Casinos richtig viel Geld gewinnen möchtest, dann kommst Du um die sogenannten Progressive Jackpot Slots nicht herum. Gerne erklären wir dir kurz, wie Progressive Jackpot Slots funktionieren. Ein progressiver Jackpot Slot ist ein Online Slot, der von einem Softwarehersteller entwickelt wurde und an verschiedene Online Casinos vermarktet wird. Obwohl dieser Progressive Jackpot Slot in verschiedenen Online Casinos angeboten wird, sind sie alle miteinander verbunden. Der Name „progressiv“ kommt daher, dass der Jackpot progressiv wächst, wenn die Spielerinnen und Spieler beim Spielen verlieren. Da die Slots in verschiedenen Casinos angeboten werden und miteinander verbunden sind, können die Jackpots bis in die Millionen steigen. Wenn du als Spieler also richtig viel Geld gewinnen willst, dann kommst du um die Progressive Jackpot Slots nicht herum.

Glücksspiel kann süchtig machen!

Wenn du in einem Online-Casino spielst, denke immer daran, dass Glücksspiel süchtig machen kann. Spiele immer nur mit Geld welches du leicht verlieren kannst und welches dir egal ist. Betrachte dieses Geld also quasi als Spielgeld auf das du nicht angewiesen bist. Setze dir auch immer ein Limit beim Spielen welches du nie überschreiten solltest. Wichtig ist auch, dass du beim Spielen die Zeit im Auge behältst und immer nüchtern spielst. Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass das Casino immer einen Hausvorteil hat und du immer verlieren wirst, wenn du über einen längeren Zeitraum spielst. Behalte das also im Hinterkopf und spiele nur, um Spaß zu haben.

Fazit

Zusammenfassend kann man also sagen, dass es nicht das eine Online Casino gibt, in dem man das meiste Geld gewinnen kann, da sie alle auf dem Zufallsprinzip basieren. Wenn Du als Spieler jedoch Millionen von Euro gewinnen möchtest, dann empfehlen wir Dir, die progressiven Jackpots zu spielen, da hier die Chance auf einen Millionengewinn auch mit einem kleinen Einsatz relativ hoch ist. Ansonsten haben wir dir oben eine Liste von Spielen zusammengestellt, bei denen der Hausvorteil relativ gering ist und du gute Gewinne einfahren kannst. Weitere Informationen finden Sie auf der Website unseres Partners Austriawin24.at.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!