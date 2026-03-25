In Rekordzeit verloren – Berlin war in Straubing „nicht wirklich gut“, Ingolstadt verspielt fast noch einen 4-Tore-Vorsprung in München: „Spiel gleich vergessen!“

Bonn. (PM MagentaSport) Was für ein Auftakt in die Playoff-Viertelfinals, mit zwei Spielen und insgesamt 17 Toren!

Beim 1:5 in Straubing kassierte Meister Berlin einen Start, wie es schlechter nicht geht: mit 3 Toren in den ersten 117 Sekunden des Spiels – DEL-Rekord. Meister-Trainer Serge Aubin schaute zwischenzeitlich extrem grimmig. „Das müssen wir anerkennen. Wir waren nicht wirklich gut“, erkannte Eric Mik. Auch MagentaSport-Experte Rick Goldmann hat Straubing stark gesehen: „Ich weiß nicht, ob sie das auch in Berlin können. Da bin ich gespannt. Aber da muss sich Berlin schon auch deutlich steigern.“ Ty Ronning hat sich eine Taktik überlegt für „eine lange Serie“ gegen Straubing: „Wir müssen sie ins tiefe Wasser ziehen. Eisbären wissen, wie man schwimmt.“

Straubing Coach Craig Woodcroft sprach von „einen guten Start.“ Wesentlich euphorischer war Adrian Klein: „Man konnte es gar nicht glauben. Da kam eine brutale Freude in einem auf.“ Vor allem, weil die Tigers „gleich den Ton gesetzt“ haben: „Wir wollen gewinnen und haben keine Lust mehr zu verlieren.“ Am Freitag geht´s im Viertelfinale in Spiel 2 – live ab 19 Uhr in der MagentaSport-Konferenz.

Elf Tore fielen allein in München, beim dramatischen 6:5-Erfolg der Ingolstädter. Zwar führte der ERC bereits 4:0 nach 3 Toren in den ersten 5 Minuten des 2. Drittels. Aber die Münchener kämpften sich nochmal heran. EHC-Coach Oliver David und hielt fest: „Du musst dich auf den Marathon einer 7-Spiele-Serie vorbereiten. Wenn vorher etwas passiert, passiert es. Aber auf dem Plan stehen 7 Spiele.“ Ingolstadts Leon Hüttl konstatierte: „Wir haben es am Ende ein bisschen zu spannend gemacht.“ Und, weil´s zu spannend war: „Das Spiel vergessen wir gleich wieder!“ Am Freitag geht’s weiter in Ingolstadt.

Nachfolgend Clips und Stimmen zu Spiel 1 der Playoff-Viertelfinals in der DEL präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Mittwoch ab 18.45 Uhr, mit Spiel 1 zwischen den Adlern Mannheim und den Pinguins Bremerhaven. Ab 19.15 Uhr läuft Schwenningen gegen Köln im 1. Spiel der Viertelfinals. Modus: best of 7.

Viertelfinale Spiel 1: EHC Red Bull München – ERC Ingolstadt 5:6 (Stand Serie: 0:1)

Starke Mentalität der Münchener! Obwohl das Spiel mit drei Ingolstädter Toren und einer 4:0-Führung zu Beginn des 2. Drittels komplett entschieden schien, kämpfte sich das Team von Oliver David tatsächlich nochmal ran, muss sich am Ende aber trotzdem knapp geschlagen geben. Ingolstadt übernimmt damit die Führung in der Serie.

Oliver David, Trainer München: „Wir hatten einige Rushes und dann – bang – drei Gegentore. Wir waren ziemlich gut in den ersten fünf Minuten des 1. Drittels. Sie haben etwas Momentum bekommen. Sie brauchten nicht viele Chancen, um sie zu verwerten, wie wir gesehen haben. Aber das Wichtigste, was wir mitnehmen, ist, dass wir nicht aufgegeben haben, wir haben nicht das Handtuch geworfen. Es gab viele Spezialsituationen, auch beim letzten Schuss, als wir alle gedacht haben, er sei drin. Wir haben es in vielen Momenten gut gemacht, aber weniger gut in den ersten fünf Minuten des 2. Drittels und in 2-3 anderen Momenten im Spiel. Aber jetzt steht es 0:1 und wir müssen vor dem 2. Spiel einen Weg finden.“

…was besser laufen muss: „Das Passspiel war nicht schnell genug. Wir müssen unser Spiel schneller machen und weitermachen. Aber du musst dich auf den Marathon einer 7-Spiele-Serie vorbereiten. Wenn vorher etwas passiert, passiert es. Aber auf dem Plan stehen 7 Spiele. Wir müssen Spiel für Spiel gehen. Spiel 2 ist das einzige, wofür wir im Moment Lösungen finden müssen.“

Leon Hüttl, Spieler Ingolstadt: „Ich glaube, wir haben es am Ende ein bisschen zu spannend gemacht. Aber wir haben auf jeden Fall ein gutes Auswärtsspiel gespielt. Wir haben am Anfang hart gespielt. Das war genau so, wie wir hier starten wollten. Damit kann man zufrieden sein.“

…was der Sieg für die Serie bedeutet: „Das Spiel vergessen wir gleich wieder. Ab morgen ist wieder ein Serienstand von 0:0. Wir müssen zuhause einfach gut spielen.“

Straubing Tigers – Eisbären Berlin 5:1 (Stand:1:0)

Meister Berlin bleibt in dieser Saison der Lieblingsgegner der Tigers! Bereits in der Hauptrunde gelangen den Straubingern drei Siege – und dank eines Traumstarts mit drei Toren innerhalb der ersten 117 Sekunden des Spiels geht Straubing auch in der Viertelfinalserie 1:0 in Führung.





Adrian Klein, Spieler Straubing, zum Start mit 3 Toren in den ersten 2 Minuten: „Man konnte es gar nicht glauben. Da kam eine brutale Freude in einem auf. Aber man muss wieder sagen, es sind mehrere Spiele. Da muss man den Ball flachhalten und einfach von Spiel zu Spiel gehen.“

…warum die Tigers deutlich besser waren: „Wir haben gleich den Ton gesetzt. Wir wollen gewinnen und haben keine Lust mehr zu verlieren.“

…zu seinem Fight mit Yannick Veilleux: „Ich wollte den Ton setzen. So wie es aussieht, ist es ein guter Fight gewesen. Aber ich muss das Schwingen noch ein bisschen üben.“

Craig Woodcroft, Trainer Straubing: „Unser Team ist rausgekommen und hatte einen guten Start ins Spiel. Einen guten Start. Wir waren bereit. Wir wissen, dass das ein schwerer Gegner ist. Wir wussten, dass wir unsere beste Leistung zeigen müssen. Heute war ein guter Schritt vorwärts für uns.“

Ty Ronning, Spieler Berlin: „Das fängt direkt am Anfang an. Sie schießen direkt 3 Tore. Wir haben uns selbst in ein Loch gegraben und mussten da rauskommen. Leider konnten wir das nicht. Aber die Serie gewinnt man nicht in einem Spiel. Die wird lang sein. Wir müssen sie ins tiefe Wasser ziehen. Eisbären wissen, wie man schwimmt. Wir müssen weitermachen. Das ist ein gutes Team, gegen das wir spielen. Und da müssen wir bereit sein.“

…über die Anfangsminuten mit 3 Gegentoren: „Wir hatten die Vorbereitung. Es lag dann an uns, das umzusetzen. Da muss man sich nichts vormachen, wir hatten auch Chancen. Aber so ist Hockey. Dinge können sich schnell ändern. Das wissen wir. Es wird auf harte Arbeit ankommen und darauf, wer es mehr will. Wir haben ihnen leider das erste Spiel gegeben. Das wollten wir nicht. Aber wir müssen zurückschlagen.“

Eric Mik, Spieler Berlin: „Der Schock von den ersten zwei Minuten war sehr, sehr schwer zu verkraften. Das hat sich dann ein bisschen wie ein roter Faden durch das Spiel gezogen. Wir konnten uns nicht mehr davon erholen, wie wir es eigentlich wollten. Aber das ist das Gute, dass es eine Best-Of-7-Serie ist und nicht nur ein Spiel.“

…dazu, dass von den Berlinern wenig Defensive und Offensive kam: „Wir müssen schauen, was falsch gelaufen ist. Straubing hat auch ein gutes Spiel gemacht. Das müssen wir anerkennen. Wir waren nicht wirklich gut. Das hat man auch gesehen. Dann gehen wir wieder zurück nach Berlin und müssen unser Ding machen.“

Jonas Müller, Spieler Berlin, in der 1. Drittelpause zum Rekord-Start mit 3 Gegentoren in 117 Sekunden: „Straubing war bereit und wir nicht. Warum, ist eine gute Frage. Wir haben zu wenige Zweikämpfe gewonnen und deswegen hat Straubing seine Chancen eiskalt genutzt.“

…ob die Berliner von der Geschwindigkeit überrascht waren: „Nein. Wir wussten, dass das kein einfaches Spiel und dass Straubing hart rauskommen wird. Ich denke aber, dass wir es nach den drei Toren solide gespielt haben.“

Rick Goldmann, MagentaSport-Experte, über die Serie aus Berliner Sicht: „Du musst als Trainer oder als Mannschaft das mitnehmen, was du dir immer versuchst zu erzählen, nämlich, dass das letzte Drittel ganz okay war. Du hast die ersten 2 Minuten verpennt. Hättest du sie nicht verpennt, hättest du vielleicht ein anderes Spiel. Das muss man auch so sagen. Das kannst du dir schon erzählen. In Wirklichkeit ist es aber so, was du dir erzählst, ist scheißegal. Du musst schauen, dass du aus Berliner Sicht, mit den Berlinern, mit deiner Heimstärke, einen Turnaround in dieser Serie findest. Ich rede schon von Turnaround in dieser Serie, weil, wenn du 2:0 hinten bist, so wie Straubing heute über 40 Minuten agiert hat. Ich weiß nicht, ob sie das auch in Berlin können. Da bin ich gespannt. Aber da muss sich Berlin schon auch deutlich steigern.“

Eishockey live bei MagentaSport

DEL | Playoff-Viertelfinals

Mittwoch, 25.03.2026

ab 18.45 Uhr: Adler Mannheim – Pinguins Bremerhaven

ab 19.15 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Kölner Haie

Freitag, 27.03.2026

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Kölner Haie – Schwenninger Wild Wings, Pinguins Bremerhaven – Adler Mannheim, Eisbären Berlin – Straubing Tigers, ERC Ingolstadt – EHC Red Bull München

Sonntag, 29.03.2026

ab 13.45 Uhr: Straubing Tigers – Eisbären Berlin

ab 14.45 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Kölner Haie

ab 16.15 Uhr: Adler Mannheim – Pinguins Bremerhaven

ab 18.45 Uhr: EHC Red Bull München – ERC Ingolstadt