In Kooperation mit den EisbÃ¤ren Berlin: Goalie Jonas Stettmer wird Teil der Lausitzer FÃ¼chse

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Mit Jonas Stettmer wird in der DEL2-Saison 2023/2024 ein Torhütertalent zwischen den Pfosten der Lausitzer Füchse stehen. Der 21-jährige PENNY-DEL-Vizemeister...

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Mit Jonas Stettmer wird in der DEL2-Saison 2023/2024 ein Torhütertalent zwischen den Pfosten der Lausitzer Füchse stehen.

Der 21-jährige PENNY-DEL-Vizemeister und DEL2-Meister hat einen Zweijahresvertrag beim Kooperationspartner Eisbären Berlin unterschrieben. Nach einer Vereinbarung mit dem DEL-Rekordmeister wird der gebürtige Straubinger vornehmlich in Weißwasser zum Einsatz kommen, um mit viel Spielpraxis seine gute Entwicklung fortsetzen zu können.

Der 1,94 Meter große Schlussmann stammt aus dem Nachwuchs des ERC Ingolstadt, für den er mit 18 Jahren in der DEL debütierte. Ausgestattet mit einer Förderlizenz spielte er in der Saison 2020/2021 für die Starbulls Rosenheim und in der Saison 2021/2022 für den HC Landsberg jeweils in der Oberliga. In der abgelaufenen Saison kam Stettmer für die Ingolstädter zu vier Einsätzen und ließ sein Talent im Finale der PENNY DEL eindrucksvoll erkennen. Zudem war der Linksfänger mit einer Förderlizenz für die Ravensburg Towerstars ausgestattet und absolvierte für den DEL2-Meister insgesamt 15 Spiele.

Sportlicher Berater Jens Baxmann: „In Kooperation mit den Eisbären Berlin ist es uns gelungen, mit Jonas einen der talentiertesten deutschen Torhüter zu verpflichten, der gerade in der abgelaufenen Saison schon einige Erfahrungen sammeln und sein Können unter Beweis stellen konnte. Wir sind davon überzeugt, mit ihm einen großartigen Rückhalt für die DEL2-Saison 2023/2024 zwischen den Pfosten zu haben.“

Jonas Stettmer: „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe in Weißwasser, die neuen Eindrücke und vor allem auf die Kulisse mit den großartigen Fans und der tollen Stimmung im Stadion.“

Der derzeitige Füchse-Kader für die Saison 2023/2024

Tor: Jonas Stettmer, Tommi Steffen

Abwehr: Sebastian Zauner, Steve Hanusch, Marlon Braun, Kristian Blumenschein Julian Wäser, Toni Ritter, Dominik Bohac,

Angriff: Daniel Visner, Ilija Fleischmann, Louis Anders, Eric Valentin, Lane Scheidl, Clarke Breitkreuz, Roope Mäkitalo

2297 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.