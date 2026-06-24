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Saale Bulls: In Erinnerung an unsere alte Heimat

24. Juni 20261 Mins read28
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© Saale Bulls
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Halle. (Saale Bulls) Die Saale Bulls Halle erinnern über ihre Kanäle an das Hochwasser vor dreizehn Jahren.

Am Standort der alten Eissporthalle am Gimritzer Damm erinnert seit kurzem ein Gedenkstein an das Saale Hochwasser vom Juni 2013.

Die Saale Bulls erklären: Durch das extreme Hochwasser war diese Zeit für viele Menschen in unserem Bundesland Sachsen-Anhalt, besonders auch in Halle (Saale) mit großen Opfern verbunden. Unfassbare Schäden an Infrastrukturen und existenzielle Sorgen von Bewohnerinnen und Bewohnern machten uns alle sehr zu schaffen. Woran wir uns aber auch gerne erinnern, war die unfassbare Hilfsbereitschaft und Gemeinschaft, die uns ergriffen hat. Auch für uns, die Eissport- und Eishockeyfamilie ist dieser Ort bis heute besonders: Denn hier stand unsere alte Eissporthalle, unser Wohnzimmer, unser Zuhause.

Der Wunsch nach einer festen Heimat

Das Hochwasser hat diesen Ort verändert und uns unsere damalige Heimat geraubt. Viele Jahre waren danach geprägt von Übergangslösungen und dem Wunsch, irgendwann wieder eine feste Heimat zu haben.
Seit dem 25. Oktober 2025 haben wir nun endlich wieder ein festes Zuhause. Unseren wunderschönen Sparkassen-Eisdom! Unsere Festung! Umso mehr bleibt aber der Gimritzer Damm ein wichtiger Teil unserer Geschichte.

Mit dem Kunstwerk „Der Pegel“ von Philipp Keidler, gefördert durch den Förderverein Pro Halle e.V., wird der Höchstwasserstand der Saale an genau diesem Standort sichtbar gemacht. Es ist ein stilles Zeichen der Erinnerung an die Ereignisse von 2013 und an das, was danach folgte.

Danke an alle, die damals, vor 13 Jahren, geholfen haben und an alle, die unseren Weg seitdem begleitet haben und noch heute begleiten.


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