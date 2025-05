„In DÃ¼sseldorf machen wir heute den Kick-off fÃ¼r die WM 2027“ – DEB-PrÃ¤sident Dr. Peter Merten im Interview

Düsseldorf. (MK /MagentaSport) Das Ergebnis stimmte mit 2:5 für die USA am Sonntag (noch) nicht für die deutsche Herren Eishockey Nationalmannschaft.

Dennoch stimmte ein mit 12.300 Zuschauern ausverkauftes Haus im Düsseldorfer PSD-Bank Dome die Verantwortlichen des DEB positiv. Eishockey ist immer mehr „in“ und das auch zu großen Teilen aufgrund der Erfolge der Nationalmannschaft in den letzten Jahren. Silber bei Olympia 2018 und Vizeweltmister 2023 sind zwar keine Titel, aber mehr als Achtungserfolge, die man jahrzehntelang nicht annähernd wagte sich zu erträumen.

Der Spielort Düsseldorf war mit Weitsicht gewählt, denn in knapp zwei Jahren ist Düsseldorf neben Mannheim Spielort der Heim-Weltmeisterschaft 2027.

Kann dieser Spielort aber den Ansprüchen genügen? Zunächst spielt das DEB-Team 2027 in Mannheim. Sollte die Mannschaft nach der Vorrunde weiter eine Rolle spielen, dann geht es in Düsseldorf weiter.

Aus dem Ligabetrieb weiß man durch die Heimspiele der Düsseldorfer EG, dass der PSD-Bank Dome den Ansprüchen einer modernen Multifunktionsarena vollauf gerecht wird. Vor fast genau zwanzig Jahren, am 19. Mai 2005, wurde der Grundstein für den Bau der Arena gelegt. Man verfügt über reichhaltige Erfahrungen bei der Durchführung unterschiedlichster Groß-Events wie TV-Shows, Top-Konzerten und anderen Sport-Events.

Durch den erheblich größeren Medienrummel während einer WM wird sich aber auch dieser Spielort strecken müssen. Mehr Arbeitsraum, Presseplätze, Parkraum usw. sind für die Durchführung einer WM unerlässlich. Der DEB ist in der Durchführung eines solchen Turnieres aber erfahren genug, um sich entsprechend zu wappnen.

Nach der Vergabe an Düsseldorf und Mannheim kam in Expertenkreisen auch Kritik auf, weil das „Wohnzimmer der Nationalmannschaft“, die LanxessArena in Köln, nicht berücksichtigt wurde. Köln verfügt über die größte deutsche Arena mit über 18.000 Plätzen und hatte bereits 2001, 2010 und 2017 erfolgreich den Nationalteams und ihren Anhängern eine funktionale Spielstätte geboten. Einer der Kritikpunkte ist und bleibt, dass anders als in Köln oder auch Berlin rund um den PSD-Bank Dome wenig geboten ist. Die Arena liegt schließlich inmitten eines Industriegebietes vor der Stadt (einst grüne Wiese).

Man darf also gespannt sein, welche Angebote hier den Fans 2027 angeboten werden können. Noch ist ja auch genug Zeit Details auszufeilen.

DEB Präsident Dr. Peter Merten stand während des Testspiels bei MagentaSport zum Interview bereit uns sprach über die bevorstehenden Aufgaben und natürlich auch über den Spielort Düsseldorf.

Dr. Peter Merten, DEB-Präsident, zur Heim-WM: „Wir haben uns das so gedacht, dass wir mit Düsseldorf heute den Kick-off für die WM 2027 machen, die in fast 2 Jahren hier startet. Wir freuen uns sehr darauf und hoffen, dass die Halle immer so ausverkauft ist. Ich bin mir sicher, wir werden in Düsseldorf ein super Turnier liefern, genauso wie in Mannheim. Unsere Gruppe wird zunächst die deutsche Gruppe in Mannheim sein. Aber wir hoffen, dass wir unsere Jungs hier in den Finals sehen.“

…zu seinen Erwartungen für die WM 2025: „Wie immer wollen wir zusammen Minimum das Viertelfinale erreichen und wie Harry (Kreis) sagt, dann kommt das nächste Spiel. Ich hoffe, wir haben wieder einmal die Chance weiterzukommen. Aber man muss aktuell auch eins sehen: Die nächsten 2 Jahre haben wir 4 Großturniere vor uns, jetzt die WM, nächstes Jahr Olympia und die WM und dann die Heim-WM. Insofern ist es aus meiner Sicht wichtig, dass sich ein Kader findet, der diese Turniere weitgehend durchspielt.“

Dr.Peter Merten im Interview





