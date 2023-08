In diesen neuen Trikots starten die Erding Gladiators in die Testspielphase

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Das erste Vorbereitungsspiel der Erding Gladiators steht an. Am Sonntag, 03.09. geht es nach Grafing zum EHC Klostersee. Spielbeginn...

Erding. (PM Gladiators) Das erste Vorbereitungsspiel der Erding Gladiators steht an.

Am Sonntag, 03.09. geht es nach Grafing zum EHC Klostersee. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr. Dabei feiern die neuen Gladiators-Trikots ihr Debüt.

„Die Jerseys sind wahrlich ein Meisterstück. Besonders freut uns, dass der Gladiator dominant auf der Brustvorderseite zu sehen ist. Ein großes Dankeschön gebührt unseren Trikot-Sponsoren ETL RATAJAK & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH, Seeßle Fussgesund GmbH, Wilhelm & Scharl Immobilien GmbH und Adolf Kronseder Haustechnik GmbH.“ so David Whitney, Pressesprecher der Herzogstädter.

Der Oberliga-Rückzieher aus Grafing konnte einen Großteil seines Teams halten. Verstärkung holte man mit dem kanadischen Stürmer Kelvin Walz, der aus der zweiten französischen Liga den Weg nach Oberbayern fand. Weniger weit hatte es Verteidiger Marek Haloda. Der Tscheche spielte im letzten Jahr bei den River Rats Geretsried. Ebenfalls neu im Kader der Trainer Acker und Engel ist Quirin Spies. Das Eigengewächs kehrt vom Oberligisten Peiting zurück.

Auf Seiten der Gladiators freut sich das Trainer-Duo Schütz, Jirik auf das Spiel. „Die ersten Einheiten auf dem Eis waren ordentlich. Es war ein guter Zug im Training. Aber klar, es braucht noch Zeit, bis alle Automatismen greifen. Wir stehen auch erst am Anfang der Vorbereitung.“ erklärt Schütz. Das erste Heimspiel in der Stadtwerke Erding Arena steigt am Sonntag, 10.09. um 18 Uhr. Dann kommt es zum Rückspiel gegen Klostersee.

