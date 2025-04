In der zweiten Overtime: Huskies verlieren Spiel 3 gegen Dresden

Kassel. (PM Huskies) Am Freitagabend stieg Spiel 3 der Halbfinal-Serie gegen die Eislöwen in der Nordhessen Arena.

Ahlroth brachte die Huskies früh in Führung, Andres glich im Powerplay aus. Nachdem in den verbleibenden zwei Dritteln sowie in der ersten Verlängerung keine Tore fielen, entschied Andres das Spiel in der 81. Minute zu Gunsten der Gäste.

Es dürfte bei dieser Serie kaum noch jemanden überraschen, aber auch Spiel 3 startete gewohnt schwungvoll und hitzig. Auch auf Tore musste am heutigen Abend nicht lange gewartet werden: Zuerst verpasste Olsen noch aus guter Position (3.), dann brachte Ahlroth, der einen Abschluss von Bender abfälschte, die Nordhessen Arena aber zum Jubeln (4.). Die Freude währte jedoch nicht lange, denn in eigener Überzahl verwandelte Andres einen Querpass zum 1:1-Ausgleich (6.). Nach dem Powerbreak hatte Ahlroth gar die Chance auf den frühen Doppelpack, sein zu zentraler Abschluss wurde allerdings von Goalie aus den Birken pariert (14.). Da auch Gibson sich kurz darauf auszeichen durfte und so einen Alleingang in eigener Überzahl entschärfte (16.), ging es mit dem 1:1 in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt erhielten beide Teams ihre Chancen in eigener Überzahl, Tore sollten aber zunächst keine weiteren fallen. Ihr wahrscheinlich stärkstes Powerplay lieferten die Schlittenhunde gerade in der ersten Hälfte einer frühen Überzahlsituation, kamen aber mit beiden Formationen, wie auch in späteren Powerplays, nicht zum Erfolg. Auch ein Abschluss vom freistehenden Bodnarchuk aus dem linken Bullykreis brachte nicht den zweiten Treffer (28.). Auch die Gäste spielten in eigener Überzahl stark auf, den gefährlichsten Abschluss von Yogan parierte Gibson aber mit der Fanghand (36.) und sorgte so für einen torloses Mitteldrittel.

Im dritten Abschnitt waren die Eislöwen über weite Strecken die aktivere Mannschaft, konnten dies aber nicht in einen Torerfolg ummünzen. Gleich mehrfach scheiterten sie, unter anderem in Überzahl, am starken Gibson im Tor der Huskies. Auf Seiten der Huskies setzte Brune das erste kleine Ausrufezeichen, wurde bei seinem Alleingang aber noch entscheidend gestört (50.). Auch zwei späte Überzahlspiele der Sachsen überstand die nordhessische Defensive schadlos, zudem parierte Gibson ein weiteres Mal souverän nach Ablauf der Strafe (57.). Da auch die Huskies ihre kleine Druckphase zum Ende des Drittels nicht nutzen konnten, ging es, wie auch schon in Spiel 2, in die Verlängerung.

Auch in der ersten Overtime waren die Eislöwen zunächst dem Siegtreffer näher als unsere Huskies, doch wie so oft am heutigen Abend war spätestens bei Gibson Endstation. So auch in der 63. Minute als er mit der Fanghand parierte und in der 69. Minute als er ein 2-auf-1 der Dresdner entschärfte. Dann drückten allmählich die Nordhessen auf den Siegtreffer, doch weder Turgeon, der vor den Kasten der Gäste zog (72.), noch Mieszkowski nach einer starken Puckeroberung (76.), konnten das Spiel entscheiden. Kurz vor Ende der ersten Verlängerung verhinderte auf der anderen Seite erneut Gibson gegen Yogan den Siegtreffer (79.).

In der zweiten Verlängerung ging es dann aber ganz schnell: Ein Schuss von Andres von der rechten Seite fiel unglücklich hinter Gibson ins Tor und entschied so das Spiel zu Gunsten der Gäste.

Tore:

1:0 Ahlroth (Bender, Mieszkowski – 3. Min.)

1:1 Andres (PP – LeBlanc, Rundqvist – 6. Min.)

1:2 Andres (GWG – 81. Min.)

