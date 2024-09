In der Ritten Arena siegen die Rittner Buam SkyAlps erstmals

Klobenstein. (PM Buam) Die Ritten Arena war in der Saison 2023/24 eine Festung und auch in der neuen Spielzeit ist der Einstand in der...

Klobenstein. (PM Buam) Die Ritten Arena war in der Saison 2023/24 eine Festung und auch in der neuen Spielzeit ist der Einstand in der Heimspielstätte geglückt.

Die Rittner Buam SkyAlps haben am Donnerstagabend gegen den EK Die Zeller Eisbären mit 3:1 gewonnen und damit den ersten Saisonsieg geholt.

Für das erste Heimspiel mussten die Rittner Buam SkyAlps auf Diego Cuglietta und Sebastiano Soracreppa verzichten. In den ersten Minuten testeten die Gäste aus Zell am See Furlong mit einigen Schussversuchen, die der Kanadier aber allesamt sicher entschärfte. Auf der Gegenseite schlugen die Buam im ersten Powerplay zu. Ein Rebound konnte von den Zeller Eisbären nicht entscheidend geklärt werden, Insam kam zum Puck und hämmerte ihn per Direktabnahme ins lange Eck (4.45). In der 14. Minute parierte der Zeller Goalie Zimmermann einen Schuss von Jakob Prast mit dem Schoner, Manuel Öhler umkurvte mit dem Puck daraufhin das Tor und versuchte, in der anderen Ecke einzuschieben, doch Zimmermann kam noch ran. Die beste Chance der Gäste im Startdrittel hatte McLeod, der nach einer Einzelaktion sein Glück aus spitzem Winkel versuchte, Furlong war aber zur Stelle (19.).

Das Mitteldrittel ging ohne größere Aufreger über die Bühne. Während die Rittner Buam in der Defensive sehr konzentriert agierten und nur selten etwas durchließen, machten es ihnen die Zeller Eisbären auf der Gegenseite nach und auch die Buam kamen nur selten zu guten Chancen. Eine hatte Lobis, der einen Hjorth-Pass aus der Drehung mit der Rückhand auf das Tor brachte, aber an Zimmermann scheiterte (23.) Auf der Gegenseite musste Furlong in der 28. Minute gegen Egger eingreifen, der direkt auf Tor schoss, der kanadische Goalie war aber mit den Schonern zur Stelle.

Im Schlussdrittel gab es dann wieder Tore zu sehen. Das erste erzielten die Zeller Eisbären. Berger wurde von Lindner schön in Szene gesetzt, schlug vor Furlong einen Haken und schob zum 1:1 ein (45.53). Keine Minute später stellten die Rittner Buam aber wieder ihre Führung her. Nach einem Tauferer-Schuss konnte Zimmermann noch parieren, der Puck blieb aber im Slot liegen, wo ihn sich Szypula schnappte und gekonnt einschob (46.46). Zell am See ließ sich aber nicht unterkriegen und startete zur Schlussoffensive. Die Buam standen hinten aber gut und konnten auch in Unterzahl den Großteil der Gäste-Chancen neutralisieren. Die beste hatte Artner, bei seinem Schuss bekam Furlong aber gerade noch die Schulter in den Weg (54.). Die Entscheidung fiel kurz vor Ende der Partie, als Hjorth aus spitzestem Winkel abzog und die Hartgummischeibe genau ins kurze Kreuzeck beförderte – ein Traumtor (57.56). Das war auch der Endstand und die Rittner Buam SkyAlps durften erstmals in dieser Saison über einen Sieg jubeln.

Rittner Buam SkyAlps – EK Die Zeller Eisbären 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Tore: 1:0 Insam (4.45/PP1), 1:1 Berger (45.53), 2:1 Szypula (46.46), 3:1 Hjorth (57.56