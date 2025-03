„In der nur kurzen Zeit bei uns ein absoluter Lichtblick“ – Jimmy Lambert bleibt ein Grizzly

Wolfsburg,. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben die letzte bislang noch offene Personalie hinsichtlich des aktuellen Kaders geklärt: Die Niedersachsen haben den Vertrag mit Publikumsliebling Jimmy Lambert (28) um ein Jahr verlängert.

Der britisch-kanadische Rechtsschütze wird somit auch in der Saison 2025-2026 für Schwarz-Orange auflaufen.

Der in Newcastle geborene Angreifer war während der abgelaufenen Saison und zu Beginn des neuen Jahres 2025 von den Maine Mariners aus der East Coast Hockey League (ECHL) in die Autostadt gekommen. Insgesamt absolvierte Lambert, der durch seine schnelle Spielweise bei den Grizzlys-Fans schnell zum Publikumsliebling avancierte, 14 Partien in der Saison 2025-2026. Dabei gelangen ihm zwei Treffer und vier Vorlagen. Nun steht fest: Es werden weitere folgen.

„Wir sind sehr glücklich, dass sich Jimmy für ein weiteres Jahr bei uns entschieden hat. Er war in der für uns alle schwierigen Spielzeit und in der nur kurzen Zeit bei uns ein absoluter Lichtblick. Sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine zeigt er ein sehr positives Mindset. Wir sind davon überzeugt, dass er unserer neu formierten Mannschaft auch in der kommenden Saison sportlich und charakterlich viel geben wird“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2025-2026

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann

Verteidiger: Björn Krupp, Janik Möser, Jimmy Martinovic, Julian Melchiori (AL), Fabio Pfohl

Stürmer: Jimmy Lambert (AL), Lucas Dumont, Robin Veber, Julian Chrobot, Julius Ramoser, Sven Ziegler Justin Feser, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL), Matt White (AL)

AL = Importlizenz.

