In der DEL war er StÃ¼rmer und Spieler des Jahres: Riley Sheen verlÃ¤sst RÃ¶gle BK in Richtung Schweiz

Ängelholm (MK/Roeglebk) Schon vor rund zwei Wochen kamen erste Gerüchte auf, nun ist es amtlich: Riley Sheen und Rögle haben vereinbart, den Vertrag des Stürmers aufzulösen.

Der Kanadier wird den Verein während der Weihnachtsferien verlassen.

Vor der letzten Saison kam Riley Sheen vom DEL Klub Bietigheim Steelers zu Rögle. In seiner ersten Saison erzielte er in 29 Spielen 22 Punkte (6+16), bevor er im Frühjahr verletzungsbedingt nicht spielen konnte. In diesem Herbst hat der 29-Jährige in 23 Spielen zehn Punkte (1+9) erzielt. Sheen hatte die ganze Saison über einen Vertrag, der nun ausläuft.

„Es gibt einen harten Wettbewerb um die Plätze und Riley ist ein Spieler, der weiter oben in der Aufstellung spielen sollte. Diese Spielzeit können wir im Moment nicht anbieten, aber wir haben eine Chance, die für beide Seiten gut sein kann. „Wir wünschen Riley viel Glück und danken ihm für seine Professionalität und harte Arbeit während seiner Zeit im Verein“, sagt Rögles amtierender Sportdirektor Hampus Sjöström.

In der Saison 2022/23 erzielte Sheen zudem sechs Punkte (5+1) in neun CHL-Spielen. Insgesamt gab es im Rögle-Trikot in 61 Spielen 38 Punkte (12+26).

EVZ erhält den Zuschlag bei Riley Sheen

Zug. (PM EVZ) Der Kanadier stösst vom schwedischen Club Rögle BK zu den Zugern.

Riley Sheen wechselte auf die Saison 2020/21 nach Europa, nachdem er in Nordamerika mehrere Stationen bei Junioren- und College-Teams durchlief. Mit den Bietigheim Steelers realisierte er 2021 den Aufstieg in die DEL und wurde in der folgenden Saison mit 40 Treffern Torschützenkönig in der höchsten Deutschen Liga. Anschliessend wechselte der am 21. Dezember 29 Jahre alt gewordene Stürmer zu Rögle BK, welche im gleichen Jahr die Champions League gewonnen hatten.

«Riley ist ein hervorragender Skater und kann das Spiel gut lesen», sagt General Manager Reto Kläy über den Linksschützen. «Durch seine Schnelligkeit und Wenigkeit kann er sich optimal in Position bringen.» Sheen wird in den kommenden Tagen in Zug erwartet und gibt sein Debüt am Dienstag, 2. Januar im Heimspiel gegen die SCRJ Lakers.