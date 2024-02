„In Arbeitsklamotten“: Volkswagen-Spieltag gegen DÃ¼sseldorf

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Das Heimspiel der Grizzlys Wolfsburg am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr, Eis Arena) steht ganz im Zeichen ihres Hauptsponsors und langjährigen Partners...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Das Heimspiel der Grizzlys Wolfsburg am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr, Eis Arena) steht ganz im Zeichen ihres Hauptsponsors und langjährigen Partners Volkswagen.

Gegen die Düsseldorfer EG werden die Niedersachsen in speziellen Sondertrikots auflaufen, deren Design an die Werkjacken angelehnt ist, welche die Mitarbeiter:innen von Volkswagen an ihren Arbeitsplätzen tragen. Tickets für das sportlich sehr wichtige Heimspiel gibt es unter grizzlys.de.

„Wir wollen mit diesem Sondertrikot und an diesem Spieltag verstärkt zum Ausdruck bringen, dass wir das Logo unseres Hauptsponsors und Partners Volkswagen mit großem Stolz auf der Brust tragen“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf und ergänzt: „Darüber hinaus möchten wir unseren Dank, unseren Respekt und unsere Anerkennung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Volkswagen richten, die täglich ihr Bestes geben.“

Das Eröffnungsbully wird am Mittwoch durch Dr. Rainer Fessel, Werkleiter des Standorts Wolfsburg, erfolgen. Die Grizzlys haben zudem einige Volkswagen-Mitarbeiter:innen zu ihrem Heimspiel eingeladen. „Damit möchten wir uns bei all denjenigen herzlich bedanken, die uns über jede Saison, speziell auch bei der sehr spannenden Werktour, hervorragend begleiten und betreuen“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Ob der Gewinn einer Fanreise mit der Mannschaft zur CHL in die Slowakei oder nach Finnland, das Social-Media-Format „Quizz-Buzz“, Fahrevents sowie viele Gewinnspiele und Aktionen – die Zusammenarbeit zwischen Volkswagen und Grizzlys hat sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt. „Wir sind überaus glücklich und dankbar, unsere Organisation gemeinsam mit Volkswagen an unserer Seite zu präsentieren“, so Fliegauf.

Für ihre Fans und Sammler haben die Grizzlys extra eine Auswahl an Trikots im Fan Shop an der Arena vorrätig. Bestellungen sind darüber hinaus online möglich.