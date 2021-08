Importstelle in der Verteidigung besetzt – Marek Charvat wechselt in den Harz

Braunlage. (PM Falken) Die Harzer Falken haben Verteidiger Marek Charvat unter Vertrag genommen. Der 26-jährige Tscheche wechselt vom EV Landsberg aus der Oberliga Süd,...

Braunlage. (PM Falken) Die Harzer Falken haben Verteidiger Marek Charvat unter Vertrag genommen.

Der 26-jährige Tscheche wechselt vom EV Landsberg aus der Oberliga Süd, wo er als Verteidiger zweitbester Scorer seiner Mannschaft gewesen ist, nach Braunlage. In Ostrava geboren durchlief er den kompletten Nachwuchs des tschechischen Erstligisten HC Vitkovice, wo er die U20 sogar als Kapitän anführte. Anschließend folgten Stationen in den USA, Polen, Schottland und Frankreich. Der 185cm große Defensiv Spezialist wird mit der Rückennummer 3 auflaufen.

„Marek wird unserer Defensive weitere Qualität bringen. Er ist nicht nur defensiv stark, sondern kann sich auch ins offensive Spiel einschalten. Für seine 26 Jahre hat er schon viel Erfahrung in diversen Ländern und Ligen sammeln können. Außerdem hat er auch schon zwei Jahre in Deutschland gespielt, was sicherlich nicht von Nachteil ist,“ sagt sportlicher Leiter Jan Bönning zur Verpflichtung des tschechischen Verteidigers.