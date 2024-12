Importspieler verlÃ¤sst den EHC Freiburg, Spielermarkt wird sondiert

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg und der US-amerikanische Angreifer Spencer Naas haben sich per sofort auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung verständigt. Der 29-Jährige war...

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg und der US-amerikanische Angreifer Spencer Naas haben sich per sofort auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung verständigt.

Der 29-Jährige war zu Beginn der vergangenen Saison von den Dundee Stars aus der britischen EIHL in den Breisgau gewechselt und konnte in 25 Einsätzen zehn Scorerpunkte verbuchen. Bereits am kommenden Wochenende wird Naas nicht mehr im Kader des Wolfsrudels stehen.

Der EHC Freiburg bedankt sich ausdrücklich bei Spencer Naas für sein Engagement und seine Leistung im Trikot der Wölfe und wünscht ihm für die Zukunft sowohl privat als auch sportlich alles erdenklich Gute.

Die Verantwortlichen des EHC Freiburg sondieren derweil den Markt, um die freigewordene Kontingentstelle adäquat zu besetzen. Nach derzeitigem Stand ist mit einer zeitnahen Neuverpflichtung jedoch nicht zu rechnen. Unterdessen kann Cheftrainer Mikhail Nemirovsky für die beiden bevorstehenden Partien gegen Selb und Bad Nauheim mit der Rückkehr von Christian Billich und Yannik Burghart in seinem Line-up rechnen. Tickets für das Heimspiel am Sonntag um 18:30 Uhr in der Echte Helden Arena sind im Reservix-Onlineshop erhältlich.

