Import-Trio komplett â€“ Antonin Dusek verlÃ¤ngert seinen Vertrag fÃ¼r eine weitere Saison

Für den Mittelstürmer wird es die dritte Saison in der Festung an der Trat. Der 38jährige Tscheche wechselte im Laufe der Saison 2022/23 nach Niederbayern, wo er mit Petr Stloukal und Lukas Miculka eine brandgefährliche Offensivreihe bildete. Dass sich diese Reihe spielerisch ins höchste Regal der Oberliga Süd einreihen kann, ist seit langem kein Geheimnis mehr.

Als Spielmacher und Vorlagengeber ist „Tony“, wie ihn seine Mannschaftskollegen nennen, für das Offensivspiel des DSC ein wichtiger Bestandteil. Auch als für Stloukal und Miculka die Saison beendet war, bewies er seine Scoringqualitäten, meist an der Seite von Curtis Leinweber und Thomas Greilinger. Vor allem in den Playoffs hatte der Center mit fünf Toren in zehn Partien einen heißen Schläger.

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2024/25

Tor: Timo Pielmeier

Abwehr: Silvan Heiß, Ondrej Pozivil, Marcel Pfänder, Alex Grossrubatscher

Angriff: Thomas Pielmeier, Leon Draser, Marco Baßler, Petr Stloukal, David Stach, Niklas Pill, Andreé Hult, Jaroslav Hafenrichter, Antonin Dusek