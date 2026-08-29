Im zweiten Vorbereitungsspiel bleiben die Drachen siegreich

Erfurt. (PM Black Dragons) Die TecArt Black Dragons haben ihr zweites Vorbereitungsspiel der neuen Saison erfolgreich gestaltet.

Vor 559 Zuschauern in der Erfurter Eishalle setzten sich die Drachen mit 3:2 gegen den HC Stadion Cheb durch und zeigten dabei eine deutliche Steigerung gegenüber der ersten Partie gegen die tschechischen Gäste.

Nach der 2:4-Niederlage in Cheb präsentierte sich die Mannschaft vor heimischem Publikum vor allem disziplinierter und strukturierter. Den besseren Start erwischten allerdings die Gäste: In der 7. Spielminute brachte Michael Čejka (#15) den HC Stadion Cheb mit 1:0 in Führung.

Die Antwort der Drachen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später erzielte Frédéric Potvin (#27) den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor Ende des ersten Drittels legte Erfurt nach: Jonas Gerstung (#6) traf in der 19. Minute und brachte die Gastgeber mit 2:1 in Führung. Diesen Vorsprung nahmen die Drachen mit in die erste Drittelpause.

Im zweiten Drittel blieb die Partie abwechslungsreich und intensiv. Die Gäste aus Cheb kamen erneut durch Michael Čejka (#15) zum Erfolg und erzielten den Ausgleich zum 2:2. Die Erfurter ließen sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und fanden zunehmend besser ins Spiel.

Während zu Beginn noch der passende Pass und die Abstimmung gesucht wurden, lief es im weiteren Spielverlauf deutlich besser. Die Drachen präsentierten sich strukturierter und konnten sich immer wieder gefährlich vor dem Tor der Gäste festsetzen.

Die Entscheidung fiel schließlich im Schlussdrittel: Jonas Gerstung (#6) erzielte in der 43. Spielminute seinen zweiten Treffer des Abends und stellte damit den 3:2-Endstand her. Diesen Vorsprung brachten die Erfurter anschließend souverän über die Zeit.

Besonders erfreulich zeigte sich dabei das Powerplay der Gastgeber. Zwei der drei Erfurter Treffer fielen in Überzahl und unterstrichen die Fortschritte in diesem Bereich. Gleichzeitig überzeugten die Drachen mit hoher Disziplin: Lediglich drei Strafzeiten standen am Ende für die Erfurter zu Buche.

Nach knapp eineinhalb Trainingswochen konnte die Mannschaft damit vor heimischem Publikum einen weiteren Schritt nach vorne machen. Der 3:2-Erfolg gegen den HC Stadion Cheb war nicht nur die erfolgreiche Revanche für die Niederlage aus dem ersten Vorbereitungsspiel, sondern vor allem ein weiterer wichtiger Test auf dem Weg in die neue Saison.

Die Drachen behalten damit im eigenen Haus die Oberhand und können mit weiterem Selbstvertrauen in die kommenden Aufgaben gehen.

Erfurt: F. Potvin (8″), J. Gerstung (19″, 43″)

Cheb: M. Čejka (7″, 21″)

457 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht